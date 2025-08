美貿易代表：年底前可能只達成少數協議　全由川普定奪

▲美國貿易代表葛里爾表示,美國政府不打算進行更多複雜談判程序。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)1日透露,在今年底之前,可能僅剩少數幾個貿易協議,「這取決於川普總統的決定」。他同時強調,川普政府已透過關稅政策帶來1400億美元收入,料年底前可達數千億美元規模,明年會更多。

葛里爾在福斯財經網訪談中直言,美國政府不打算進行更多複雜談判程序,近期公布的關稅措施本身就是協議內容,也是貿易往來條件,川普將會以逐國審查評估的方式來做決策。葛里爾也同意,若有國家願意提出涵蓋投資承諾、採購計畫及市場開放的方案,仍有談判空間。

U.S. Trade Representative Jamieson Greer breaks down President Trump's new wave of tariffs on dozens of countries. pic.twitter.com/q7z2j13OCJ