美貿易代表：年底前可能只達成少數協議　全由川普定奪

▲美國貿易代表葛里爾表示，美國政府不打算進行更多複雜談判程序。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）1日透露，在今年底之前，可能僅剩少數幾個貿易協議，「這取決於川普總統的決定」。他同時強調，川普政府已透過關稅政策帶來1400億美元收入，料年底前可達數千億美元規模，明年會更多。

葛里爾在福斯財經網訪談中直言，美國政府不打算進行更多複雜談判程序，近期公布的關稅措施本身就是協議內容，也是貿易往來條件，川普將會以逐國審查評估的方式來做決策。葛里爾也同意，若有國家願意提出涵蓋投資承諾、採購計畫及市場開放的方案，仍有談判空間。

U.S. Trade Representative Jamieson Greer breaks down President Trump's new wave of tariffs on dozens of countries. pic.twitter.com/q7z2j13OCJ — Mornings with Maria (@MorningsMaria) August 1, 2025

在關稅收益方面，葛里爾透露，幾個月來美國已累積1400億美元關稅收入，「預期今年可達數千億美元規模，明年還會更多」。

葛里爾進一步說明，川普政府目標在於縮減貿易逆差並促進製造業回流。他也警告，對於已簽署協議的國家，若未能確實履行市場開放承諾或投資採購義務，也就是不遵守協議，美國貿易代表署有可能把關稅調回先前水準。