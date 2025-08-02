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川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲全球超過一半的晶片來自台灣，且其中多為先進製程產品。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度針對貿易夥伴祭出關稅攻勢，這回不只鎖定中國，更波及整個亞洲的製造重鎮。長年支撐亞洲經濟增長的科技製造業，如今在這波貿易戰中成為最大受害者。台灣作為全球半導體關鍵供應國，首當其衝。

根據BBC報導，川普當初發動貿易戰時，宣稱目的是要把美國的就業與製造業帶回國內、降低貿易逆差，並為美企創造更公平的競爭環境。然而，歷經多輪談判與多國拒絕讓步後，川普的策略如今明顯轉向懲罰性措施。

這並非美企首次面對類似局面。川普首任期對中國商品課徵關稅後，許多美國公司為了避稅，將生產線轉移至越南、泰國與印度等地。但在這一輪關稅措施中，這些轉移國家也未能倖免。

報導指出，台灣與南韓股市在7月31日均出現下跌，反映出市場對此舉措的負面反應。台灣與南韓是全球電子製造產業的兩大支柱，半導體產能占全球比重極高。

▲▼蘋果iPhone 15開賣，上海門市湧入大量顧客。（圖／路透社）

▲蘋果約一半營收來自中國、越南與印度製造的iPhone。（圖／路透社）

目前川普政府尚未公布全部細節，但外界普遍預期，包括蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）在內的多家美國科技企業，將面臨供應鏈成本大幅上升的壓力。這些企業的關鍵零組件大多來自亞洲，並在當地組裝產品，涵蓋iPhone、晶片、電池等構成現代生活基礎的裝置。

蘋果公司在川普宣布新關稅前，才剛公布截至6月的亮眼財報。然而執行長庫克（Tim Cook）坦言，光是上一季，關稅就已讓公司付出8億美元（約新台幣260億元），預估下一季可能再多出11億美元成本。

報導引述川普5月對庫克的談話指出，「我們容忍你在中國設廠多年……我們對你在印度設廠沒興趣，印度可以照顧自己。」蘋果約一半營收來自中國、越南與印度製造的iPhone，如今這些產地都可能被納入課稅範圍。

最受矚目的還包括半導體產業，全球超過一半的晶片來自台灣，且其中多為先進製程產品。根據川普政策，這些晶片將面臨20%關稅，讓像輝達這樣仰賴台積電（TSMC）製造的美國企業也難逃波及。

而這波關稅衝擊不只限於實體產品。報導指出，川普還取消了「低價免稅額」規則，原本對800美元以下的進口包裹免課關稅，如今也不適用。該規定5月先從中國與香港的包裹開始實施，重創如Shein與Temu等亞洲電商。

目前，連eBay與Etsy等美國平台也被納入新規，意即包括二手、復古與手工藝商品在內，美國消費者購買成本都將上升。

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