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宗教力量溫暖基隆！5間宮廟獲公益獎　邱佩琳：讓城市從心做起

▲基隆5間宮廟獲公益獎 邱佩琳：讓城市從心做起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆宗教公益獎出爐，副市長邱佩琳（左）肯定宮廟助弱勢、護文化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府民政處昨（1日）下午舉辦「2025年度宗教團體研習會」，並同步頒發「2025年基隆市宗教公益獎」，表彰對公益服務表現卓越的宗教團體。副市長邱佩琳、民政處長呂謦煒親自出席活動，除頒獎表揚外，也全程聆聽宗教團體分享宗教活動的辦理經驗與信仰傳承成果。

邱佩琳表示，基隆市共有229間已合法登記的寺廟，密度居高，不僅是市民心靈的寄託，更深深融入日常生活之中，形塑出豐富多元的宗教文化底蘊。她指出，市長謝國樑對寺廟文化與宗教團體長期深耕社會的貢獻深感認同，市府也將持續透過補助、協助合法登記、推動參訪交流等方式，全力支持宗教團體。她期許透過宗教的正面力量，讓基隆「從心出發」，邁向更溫暖有愛的城市。

▲基隆5間宮廟獲公益獎 邱佩琳：讓城市從心做起。（圖／記者郭世賢翻攝）

本屆「宗教公益獎」由慶安宮、啟化講堂、慈雲寺、代天宮及大德廟等五間長期投入人力與資源、積極參與社會公益的寺廟獲獎，肯定其善行義舉。

研習會邀請兩位宗教界代表進行專題分享，包括社靈廟榮譽主任委員蔡淑真講述「和平島王爺海上遊江」這項基隆無形文化資產的信仰傳承與時代意涵，以及護國城隍廟總幹事郭甡良介紹「基隆城隍文化祭夜巡日巡」的歷史淵源與創新發展，呈現宗教與社會互動的新風貌。邱佩琳除高度肯定兩座廟宇的文化行銷成果，也對如何提升寺廟文化的新聞曝光與形象推廣提出多項具體建議。

▲基隆5間宮廟獲公益獎 邱佩琳：讓城市從心做起。（圖／記者郭世賢翻攝）

民政處長呂謦煒則感謝各宮廟長年來在傳統信仰與文化傳承上的堅持與付出，表示自上任以來，隨同副市長走訪基隆各地宮廟，親身感受到宗教團體的努力與基隆市民虔誠敬神的精神。未來市府將持續提供協助，促進宮廟文化在地深耕、永續發展。

本次活動共有25個宗教團體代表出席，包括基隆市佛教會、道教會、慶安宮、啟化講堂、德厚宮、樂仙宮、福安宮、獅球嶺平安宮、慈修宮、慈雲寺、安和福德宮、代天宮、文化里福德宮、新朝宮、聖安宮、東興廟、道玄宮、基深宮、指玄宮、東明瑤池宮、大德廟、中埔福德宮、天使宮、慶濟宮與靈惠廟等。與會代表一致期盼宗教能持續發揮安定社會、凝聚人心的功能，並對市府團隊持續支持宗教事務表達肯定與感謝。

▲基隆5間宮廟獲公益獎 邱佩琳：讓城市從心做起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆5間宮廟獲公益獎 邱佩琳：讓城市從心做起。（圖／記者郭世賢翻攝）

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