【廣編】「妝」點希望浪愛加倍！法國皇家與momo攜手擴大公益影響力

▲法國皇家聯手momo購物網與15家知名美妝品牌，發起「『妝』點希望 浪愛加倍」公益活動。

圖、文／法國皇家提供

寵物飼料領導品牌法國皇家與momo購物網連續四年開展公益合作，今年首度攜手站內15家國際美妝保養品牌，跨界發起「『妝』點希望 浪愛加倍」公益活動！邀請每一位消費者在寵愛自己的同時，也為流浪動物送上一餐溫飽與一份希望。只要在momo購物網購買法國皇家商品或指定專櫃組合，每張訂單即為浪浪捐出一餐的飼料（約120g ），幫助致力於照護老、病、癱犬的「犬山居/社團法人台灣同伴動物扶助協會」。美不止於彩妝保養，更源於每一份願意付出的心意，法國皇家相信，用行動讓愛延伸，妝點浪浪的希望，為寵物創造更美好的生活。

人美心更美！法國皇家攜手美妝品牌擴大公益影響力，共同守護寵物健康未來

每一筆消費，不僅是實質上的支持，更是一份溫暖的承諾。為響應即將到來的國際流浪動物日（8月16日），法國皇家今年擴大陣容，聯手momo購物網及其站內15家美妝保養品牌，共同發起「『妝』點希望 浪愛加倍」公益活動，讓消費者能在寵愛自己與寵物的同時，也能一起關懷浪浪。

「『妝』點希望 浪愛加倍」公益活動於今年8月1日開跑，攜手多家國際美妝保養品牌一同響應，展現跨產業對動物關懷議題的支持。 8月1日至8月16日活動期間，消費者只要在momo購物網購買法國皇家商品或指定專櫃組合，每張訂單即捐出一餐的飼料（約120g）給浪浪，幫助致力於照護老、病、癱犬的「犬山居/社團法人台灣同伴動物扶助協會」。讓日常消費更具意義，用愛與行動妝點浪浪的希望，將愛心傳遞給需要幫助的浪浪，也希望喚起大眾對流浪動物權益與福祉的關注。