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基隆21位校長宣誓就職　邱佩琳盼攜手打造「最有愛學校」

▲基隆21位校長宣誓就職。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲教育領航新篇章！基隆市21位校長交接典禮隆重舉行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（1日）舉行2025學年度校長交接布達典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，21位校長宣誓就職，並進行聘書、派令頒發及印信交接儀式，場面隆重溫馨。邱佩琳期許校長們具備前瞻思維與人文關懷，勇於創新、善於溝通，帶領教師團隊打造「最有愛學校」。

邱佩琳致詞時提到出身教育家庭，外公與父親皆曾任校長與主任，對校園懷有深厚情感。她勉勵校長們發揮專長，深耕學校特色，推動品格教育與多元發展，讓學校成為學生快樂學習、師生共同成長、家長安心託付的場域；市府與教育處將持續提供教學資源與環境改善支持。

▲基隆21位校長宣誓就職。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

本學年度21位接聘校長中，包含2位新任校長：安樂國小陳建豪、成功國小洪毓琄；13位連任校長：八斗高中許文璋、碇內國中張雁婷、武崙國中陳政暉、南榮國中尤四維、建德國小胡宗光、信義國小潘志煌、五堵國小李健銘、碇內國小黃正昆、中和國小賴麗雯、德和國小賴鴻吳、暖暖國小彭雪峯、仙洞國小江照男及中華國小詹麗娟；另有6位轉任校長：深美國小楊金芳、正濱國小陳怡君、深澳國小陳建文、堵南國小苗其志、華興國小莊智森及尚仁國小胡智強。

邱佩琳特別表彰退休校長蕭玉盞與王佩蘭的教育貢獻。蕭校長服務45年，推動本土教育與在地課程，獲多項教育部獎項，並創新發展雙語與特色課程，學習扶助評鑑名列全市優等第一。王校長長期投入英語與雙語教育，擔任英語文輔導團及教育資源中心召集人13年，榮獲112年資深優良教師獎，對基隆語言教育影響深遠。

邱佩琳強調，教育是城市根基，校長是學校舵手，期盼所有校長成為推動基隆教育轉型的關鍵力量；市府將持續投入資源、優化教學環境，與學校攜手營造讓家長放心、學生安心、教師開心的校園文化，從教育扎根實現「有愛的城市」願景。

▲基隆21位校長宣誓就職。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆21位校長宣誓就職。（圖／記者郭世賢翻攝）

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