挑戰街舞新高度！　嘉義市街舞活動招募促進跨世代交流

▲▼ 嘉義市「街舞熱力 勇壯+1」 社區招募開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市積極推動「樂齡勇壯城」，鼓勵勇壯族勇於挑戰，創造身心靈健康，今(114)年深入社區辦理勇壯街舞課程，將運動融入日常，同時鍛鍊長者體力與腦力，提升生活品質與社會參與，今(1)日於港坪國小活動教室舉辦啟動記者會，邀請長者與青年共同進行街舞開場表演，鼓勵設籍/居住/就業/就學於嘉義市50歲以上勇壯族踴躍報名參加，並結合社區里辦公室與各大協會據點的資源，讓街舞不再只是年輕人的專利，促進世代交流，共創「青銀共舞」的健康永續城市。

林瑞彥副市長表示，面對超高齡社會的挑戰，市府團隊一直努力，以創新的行動來推進城市永續發展，找出自己的解方，整合公私領域，多面向累積健康城市與高齡友善城市推動經驗，2023年全國首創樂齡勇壯城計畫，不僅達到高齡友善，更期許長者重拾力量、回歸社會，鼓勵長者成為「勇於挑戰潛能、追求壯闊人生」的勇壯族，不同於挽救感，藉由運動、音樂、寫作等時尚元素來提升長者身心靈健康，提供自我實現的機會，打造「新永續」的超高齡社會，進而減少年輕人的照顧負擔，共創繁榮的超高齡社會，積極打造全齡共享世代宜居的城市願景。

衛生局長廖育瑋表示，「全嘉動起來」計畫以「運動」來照亮嘉義市勇壯族群的健康，籌組勇壯啦啦隊、勇壯嘉義隊勇闖2025雙北世壯運等，創造輝煌戰績，展現勇壯價值。此次跟著街舞成為奧運項目的風潮，讓長者體驗流行新趨勢，安排街舞師資深入社區教學，打造更多鼓勵市民參與運動的友善環境，讓每一位勇壯族都能在熟悉的社區中自在運動，為健康打底，更讓運動生活化、自動化、習慣化、普及化及全齡化，同時也能讓年輕學子知道，街舞二字不再只是年輕人的代稱。本次活動邀請嘉義市在地知名的舞團「復雷閣動態藝術工作室」、「築夢者」以及虹星文創旗下「Revery Crew」籌組最棒的師資，帶來最熱血、最有活力的舞蹈，提供勇壯族運動新選擇，跳出時尚與健康。

衛生局提醒，本活動分2階段報名，第1階段開放社區報名，即日起至8/7止以社區、里別、據點、發展協會等為單位進行團體報名，可紙本郵寄或線上報名兩種方式提出申請，本局將遴選出10個社區，第2階段於8/11-8/15開放民眾報名，課程內容涵蓋暖身、律動、節奏訓練與團體排練，並依據勇壯族的身體狀況與學習進度進行調整，協助循序漸進地建立信心與技巧，歡迎50歲以上勇壯族踴躍報名參加。未來衛生局將持續推動多元系列活動，提供勇壯族找出專屬於自己的舞台，期待更多市民一同參與，讓勇壯精神傳遞至更多角落！樂齡勇壯相關活動訊息請至樂齡勇壯城專屬網站 (https://strong.chiayi.gov.tw/)及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。