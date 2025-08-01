民眾瘋搶！　嘉義購物節發票登錄破1億元

▲▼ 民眾凌晨兩點半排隊奪得頭籌！嘉義購物節滿千送百首日人氣夯。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義市購物節於今年7月1日開跑，週週抽萬元好禮，最後一週抽出頭獎百萬汽車與特獎一百萬現金各1名，吸引眾多民眾踴躍登錄，黃敏惠市長表示在7月22日發票登錄金額已經破1億元，相較去年成長55%，破億的日期也比去年提早10天。

嘉義市購物節除了全民參與的發票登錄抽獎外，自8月1日起針對嘉義市民好康再加碼，嘉義市政府推出嘉義市民專屬的「滿千送百活動」，要拚經濟、顧民生、搶商機，引爆嘉義市買氣。

建設處長呂獎慧表示，眾所期盼的市民專屬好康「滿千送百領現金」於8月1日起開放市民朋友兌換！嘉義市民只要憑7月1日起稅籍在嘉義市的店家發票，累積滿1千元就可兌領1百元現金，每人最多可帶5千元發票，現領5百元現金。市民於周一至周五（上班日）上午9時至下午4時，持足額統一發票、申請人身分證正本，就可到市府1樓中庭兌換，每日限量受理800名號碼牌，每份號碼牌最多可申請5人份。若無法親自前來兌換，可委託代理人攜帶應備文件（申請人身分證正本、代理人身分證正本及足額統一發票）兌換，本次補助發放總金額共2千5百萬元，金額有限、兌完為止，緊來消費換現金、賺好康！

市府建設處表示，滿千送百活動期間提供便民貼心服務，規劃事先預約系統節省民眾排隊等候時間，民眾可提前3天至活動網站預約辦理時間，每日開放300名線上預約名額與500名現場排隊名額；且民眾可於每日兌換期間至滿千送百活動網站與嘉義市購物節粉絲專頁，觀看現場直播叫號進度及即時剩餘金額，相關活動資訊連結民眾可在「愛嘉義APP」點選查詢。

同時也特別提醒，購物節登錄的抽獎發票與滿千送百兌換的發票無法同時使用，滿千送百兌換後的發票會回收做公益，在帶動民生消費同時，也為愛心加值，鼓勵市民一同消費換現金、做愛心，去年累積捐贈23萬5,446張發票，愛心款項20萬737元。更多資訊請至嘉義市購物節粉絲專頁（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/） 與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。