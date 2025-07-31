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蘭潭後山步道倒伏樹木清運工作展開　延至8／15再開放

▲▼ 蘭潭後山主線步道延後至8月15日再評估是否開放 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 蘭潭後山主線步道延後至8月15日再評估是否開放 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受到丹娜絲颱風夾帶強風豪雨影響，蘭潭周邊竹木與喬木大規模倒伏，嚴重影響環潭道路與後山步道通行安全。市府自7月6日起即啟動災後應變機制，封閉相關區域並依據「搶通、去化、清理、復原」四大步驟，展開全面搶災清理作業，經積極投入人員機具，環潭道路已於7月14日開放通行；蘭潭後山主線步道，除既有工區外，已於7月29日完成倒伏喬木清運工作。

▲▼ 蘭潭後山主線步道延後至8月15日再評估是否開放 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，原定於7月31日恢復開放蘭潭後山步道，惟將倒伏樹木移除後，發現步道尚有多處開裂、破損、位移與土石淤積等情形，有高度安全疑慮，又加上西南氣流引進強烈降雨，氣候非常不穩定，為確保民眾安全與修復工作順利進行，經評估後，將延至8月15日再視實際狀況審慎評估，另行公告恢復開放日期。

▲▼ 蘭潭後山主線步道延後至8月15日再評估是否開放 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處同時呼籲市民朋友，目前為汛期期間，午後強降雨發生或颱風侵襲後，仍有無預警發生喬木倒伏或路障之情形，請民眾隨時關注氣象預報，切勿擅闖後山步道封閉範圍，以策安全，也感謝市民朋友於後山步道封閉期間的配合與體諒，為確保民眾安全仍需持續封閉後山步道，市府將督促廠商積極趕工，恢復蘭潭安全優質的休憩環境。

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