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嘉義市連5年獲交通安全教育獎！　興嘉國小特優、大業實中優等

▲▼ 教育部交通安全教育訪視 嘉市學校連5年獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 教育部交通安全教育訪視，嘉市學校連5年獲獎 ，興嘉國小在朱麗乖校長（圖左４）領導下榮獲特優。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部昨（30）日公布113學年度各級學校交通安全教育訪視結果，嘉義市提報國中小各一所，均榮獲優等以上的好成績，其中興嘉國小榮獲特優，大業實中榮獲優等，這也是嘉義市國中小連續第5年獲獎！

▲▼ 教育部交通安全教育訪視 嘉市學校連5年獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 教育部交通安全教育訪視 嘉市學校連5年獲獎 ，大業實中榮獲優等。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，本次交通安全教育訪視中表現優異，雙雙榮獲獎項，不僅彰顯學校在交通安全教育上的卓越成果，也展現對學生安全的堅定承諾。這項榮耀不僅是對嘉義市長期推動交通安全教育的最大肯定，更是鼓舞各校持續精進、拓展交通安全課程的強大動力。市府團隊將持續投入更多資源，強化交通安全教育內容與通學步道規劃，積極向中央申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，如同如已完成改善之北園國小及北園國中學童通學步道，建置完善通學步道及車輛接送區域，打造更加安全、友善的通學與交通環境，守護每一位孩子的平安上下學之路。

興嘉國小校長朱麗乖表示，學校地理位置優越，鄰近世賢路、重慶路、南京路與新民路，接送便利；同時透過溫州一街與重慶路慢車道與主要幹道保持距離，兼顧交通便利與校園安全，為提升接送效率與安全性，學校妥善規劃接送動線與區域，並以「安全第一」為核心，讓家長安心、學生安全。此外，學校團隊中交通組每日協助學童過馬路，家長會也透過班親會與活動，全力支持學校交通安全教育，市府近年持續改善周邊人行道，學校也藉由議員與里長協助，推動號誌與標線設施的完善，打造友善的通學環境，並持續整合課程與社區資源，深化交通安全教育，為孩子打造更安全、健康的學習環境。

▲▼ 教育部交通安全教育訪視 嘉市學校連5年獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 教育部交通安全教育訪視，大業國中在校長陳明君（前排一）領導下榮獲優等。（圖／嘉義市政府提供）

大業實中陳明君校長表示，學校致力於以人為本的交通安全教育，內化交通安全五守則、交通規則，融入互相尊重、生命教育以及多元跨域數位教學，發展校本在地的交通安全教育。串連社區、家長、志工等人力資源，以活潑新創的教學，如結合ORID焦點討論，引導親師生重視、落實交通安全；在地美學課中，學生創作交通安全RAP，玩藝數課程中，以畢氏螺線創作安全帽；配合四季課程，完成春季環市自行車運動等，並以雨天得來速方案，有效疏散上放學車流，並兼顧師生安全。感謝嘉義市政府教育處，提供經費、支援，打造優質交通安全教育的環境，讓學校能有空間創新教育。

▲▼ 教育部交通安全教育訪視 嘉市學校連5年獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

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