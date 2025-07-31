嘉市推「稅籍異動即時通」服務　減低不動產交易風險

▲嘉義市政府財政稅務局籲民眾申辦「稅籍異動即時通」 即時掌握異常交易徵兆免被詐騙 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來不動產詐騙案件頻傳，包括冒名過戶、偽造契約或盜用個資辦理產權移轉等情形，對民眾財產安全造成嚴重威脅。為加強防範，財政部自114年7月1日起正式推出「稅籍異動即時通」服務，協助不動產所有權人在辦理不動產過戶登記前，增加一道稅務預警機制，提前掌握異動資訊，有效防堵詐騙。

嘉義市政府財政稅務局表示，不動產買賣或贈與，必須先完成土地增值稅及契稅申報並繳清稅款，方能向地政機關申請辦理所有權移轉登記。目前內政部提供之「地籍異動即時通」可於登記階段發出通知，而新上線的「稅籍異動即時通」則進一步將預警時點提前至稅捐機關受理契稅或土增稅收件的當下，建立更完整的產權保障機制。

該服務適用對象為全國自然人及公司法人，涵蓋其名下已登記及尚未辦理保存登記的不動產。當系統偵測到與名下不動產相關的契稅或土地增值稅申報紀錄時，將依申請人所選擇的通知方式（簡訊、電子郵件或LINE官方帳號推播）即時發送提醒，使所有權人能在交易初期即掌握異常動向，及早採取應對措施。

民眾申辦「稅籍異動即時通」服務，可透過兩種方式辦理：一為線上申請，本人使用自然人憑證或已註冊健保卡等憑證登入「地方稅網路申報作業系統」提出申請；二為臨櫃辦理，本人或法定代理人親自攜帶身分證正本至全國任一地方稅務機關洽辦。申請完成後，須於7天內完成電子郵件驗證，始能開通服務，若日後聯絡方式（如手機號碼或電子郵件）有異動，也須主動辦理變更，以確保通知服務不中斷。

嘉義市政府財政稅務局指出，「稅籍異動即時通」為一項便民資訊通知服務，可協助民眾即時掌握名下不動產稅籍異動情形，有助於提前發現異常交易，提升財產安全防護。不過，該通知為系統自動發送的提醒訊息，純屬便民措施，並不具法律效力。若發現可疑情形，或案件涉及民事糾紛、刑事不法（如詐欺、偽造文書等），仍應循相關法律途徑主張自身權益。

嘉義市政府財政稅務局強調，將持續配合中央推動多元資訊服務，協助市民強化財產風險意識與防詐能力，營造更安心的交易環境。相關申辦問題，歡迎撥打免付費專線 0800-536969，或洽嘉義市政府財稅局 (05)2224371 分機 162、173 或 339 洽詢。