陳明志接掌嘉義市治安兵符　延續「全齡共享、世代宜居」幸福氛圍

▲▼ 嘉義市警局局長交接典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局今(1)日於警察局5樓禮堂，舉行卸、新任局長交接典禮，由市長黃敏惠親自蒞臨主持，內政部警政署警政委員王文澤監交，嘉義市議會議長陳姿妏與多位議員及民防、警友會等民間協力單位與各界賢達皆出席與會。

▲ 嘉義市警局新任局長陳明志 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠感謝卸任沈炳信局長全心投入守護嘉義市治安，成效獲市民肯定，也歡迎新任陳明志局長與楊慶裕副局長加入市府團隊，並期勉陳明志局長能於既有的堅實基礎上持續努力，打造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的城市。

▲ 嘉義市警局卸、新任局長交接 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長對沈炳信局長能榮膺新職，表達誠摯的祝福與恭賀。並讚許沈炳信局長在嘉義市服務期間的優異表現，她特別提及沈炳信局長帶領同仁運用科技，將嘉義市打造為智慧城市，優化城市治理。

此外，也期盼新任陳明志局長能在既有堅實的基礎上，領導全體警察同仁全力投身嘉義市治安維護工作，確保民眾生命、財產安全，打造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的城市。黃敏惠市長同時也感謝歷任局長的家人，成為他們的後盾，讓他們能無後顧之憂投身警政工作。

新任局長陳明志嘉義縣六腳鄉人，嘉華高中畢業考上中央警察大學51期刑事警察學系畢業、行政警察學系碩士、犯罪學研究所博士，歷任臺北市政府警察局專員、文山第二分局、松山分局副分局長、督察室督察、保安科科長、交通警察大隊大隊長、中正第一分局分局長、內政部警政署警察廣播電臺臺長、交通組組長等重要職務。

新任副局長楊慶裕是中央警察大學55期行政警察學系畢業、中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長、麻豆、歸仁、新化分局分局長、警政監等重要職務。

警政委員王文澤代表警政署感謝黃敏惠市長及各界對於嘉義市政府警察局的支持與愛護，並表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，對沈炳信局長、陳明志局長榮陞新職表達誠摯的祝賀之意。同時提醒各級幹部及同仁除全力配合防詐打詐工作外，應恪遵風紀要求、維護勤務紀律，另服勤應確保執勤安全。王文澤警政委員最後勉勵警察同仁能將民眾的小事，視為警察之大事，以人民為本服務大眾。