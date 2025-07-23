打柯文哲悲情牌抗罷免　徐巧芯曬陳佩琪親筆字條：柯主席欣賞妳

▲徐巧芯曬出陳佩琪親筆字條鼓勵。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

距離726罷免投票倒數3天，國民黨北市立委徐巧芯今（23日）在臉書發千字文，稱民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪寫了親筆字條，「巧芯：柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。陳珮琪2025/7/20」。

徐巧芯說，民眾黨立院黨團主任陳智菡指陳佩琪想給北市五藍委加油打氣，所以她帶著筆記本，希望陳能給自己幾句鼓勵的話，陳佩琪因此寫下「巧芯：柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。陳珮琪2025/7/20」。徐說，陳佩琪寫給她的話，很感動，但也為陳感到難受。

徐巧芯感嘆，說實在，自己沒有想過在這一場惡罷當中陳佩琪會站出來，給國民黨這些水深火熱的立委們加油、鼓勵，「因為我知道她自己已經足夠辛苦。」可是陳佩琪仍舊選擇在罷免選舉最後的六天，告訴大家，「如果大罷免若成功，五院中連立院的主導權也被奪走，那我先生柯文哲可能永遠都出不來了，恐被用莫須有的罪名關到死。」

徐巧芯稱讚，陳佩琪熬的艱難卻人間清醒，最後一個能夠制衡執政黨的機關，剩下立法院，當日前又再延押兩個月的時候，還真心想不出理由，只是因為得罪了檢調司法嗎？否則為什麼被起訴了，無法回家面對未來的官司，繼續進行訴訟，為自己的清白而戰？

徐巧芯回憶，自己曾說過「柯文哲或許不是一個讓你會感到很溫暖的人，但他絕對不是一個會貪污的人。」這是肺腑之言，是做為議員近身質詢柯文哲五年的親身感受。許多人上台發言時，目睹台下的佩琪醫師，數度擦著眼淚，雖然並沒有痛哭，但眼淚就是不停、不停的掉落，是她在台上感到最深最深的不捨。就像前副市長彭振聲所哭喊的，「國家怎麼變成這樣？」相信這句話佩琪醫師在心裡問過無數遍，徐巧芯說，自己也是如此，「我們的國家，到底怎麼了？」

徐巧芯說，陳佩琪比自己堅強百倍、千倍，面對這場惡質切不公不義的罷免案，只要有陳十分之一的堅韌，應該便足以面對來自曹興誠、罷免團體時時刻刻的抹黑、抹紅，能夠毅然決然地堅定地相信選民，帶著自信，通過挑戰，繼續在立法院為民眾服務。