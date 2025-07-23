　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打柯文哲悲情牌抗罷免　徐巧芯曬陳佩琪親筆字條：柯主席欣賞妳

▲徐巧芯曬出陳佩琪親筆字條鼓勵。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯曬出陳佩琪親筆字條鼓勵。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

距離726罷免投票倒數3天，國民黨北市立委徐巧芯今（23日）在臉書發千字文，稱民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪寫了親筆字條，「巧芯：柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。陳珮琪2025/7/20」。

徐巧芯說，民眾黨立院黨團主任陳智菡指陳佩琪想給北市五藍委加油打氣，所以她帶著筆記本，希望陳能給自己幾句鼓勵的話，陳佩琪因此寫下「巧芯：柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。陳珮琪2025/7/20」。徐說，陳佩琪寫給她的話，很感動，但也為陳感到難受。

徐巧芯感嘆，說實在，自己沒有想過在這一場惡罷當中陳佩琪會站出來，給國民黨這些水深火熱的立委們加油、鼓勵，「因為我知道她自己已經足夠辛苦。」可是陳佩琪仍舊選擇在罷免選舉最後的六天，告訴大家，「如果大罷免若成功，五院中連立院的主導權也被奪走，那我先生柯文哲可能永遠都出不來了，恐被用莫須有的罪名關到死。」

徐巧芯稱讚，陳佩琪熬的艱難卻人間清醒，最後一個能夠制衡執政黨的機關，剩下立法院，當日前又再延押兩個月的時候，還真心想不出理由，只是因為得罪了檢調司法嗎？否則為什麼被起訴了，無法回家面對未來的官司，繼續進行訴訟，為自己的清白而戰？

徐巧芯回憶，自己曾說過「柯文哲或許不是一個讓你會感到很溫暖的人，但他絕對不是一個會貪污的人。」這是肺腑之言，是做為議員近身質詢柯文哲五年的親身感受。許多人上台發言時，目睹台下的佩琪醫師，數度擦著眼淚，雖然並沒有痛哭，但眼淚就是不停、不停的掉落，是她在台上感到最深最深的不捨。就像前副市長彭振聲所哭喊的，「國家怎麼變成這樣？」相信這句話佩琪醫師在心裡問過無數遍，徐巧芯說，自己也是如此，「我們的國家，到底怎麼了？」

徐巧芯說，陳佩琪比自己堅強百倍、千倍，面對這場惡質切不公不義的罷免案，只要有陳十分之一的堅韌，應該便足以面對來自曹興誠、罷免團體時時刻刻的抹黑、抹紅，能夠毅然決然地堅定地相信選民，帶著自信，通過挑戰，繼續在立法院為民眾服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依林罕見崩潰大哭！　認了被瘋狂折磨：下輩子不要再一次
柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院將開庭審理
全台最大星巴克搶先看！　24小時營業
大谷翔平36轟兩分砲！連4戰轟出日本紀錄
童子賢控捐7000萬遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除
新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近
蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國軍回應了

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

路透社揭中共挺國民黨反罷免　凌濤嗆：匿名消息「出口轉內銷」

打柯文哲悲情牌抗罷免　徐巧芯曬陳佩琪親筆字條：柯主席欣賞妳

打臉翁曉玲　清大還原「曹興誠捐1500萬之爭」：聯電多年捐助已超過

志祺七七罷免王鴻薇「怎麼好意思？」　趙少康：自己公司有問題

劍指高虹安！林智堅表態挺罷免　「726用選票找回美好的新竹」

藍投書日媒批罷免　吳思瑤嗆造謠到國際：得不到民心就亂帶風向

羅大佑反大罷免　綠黨團尊重：台灣民主讓他可以表達不同意見

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國軍回應了

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

路透社揭中共挺國民黨反罷免　凌濤嗆：匿名消息「出口轉內銷」

打柯文哲悲情牌抗罷免　徐巧芯曬陳佩琪親筆字條：柯主席欣賞妳

打臉翁曉玲　清大還原「曹興誠捐1500萬之爭」：聯電多年捐助已超過

志祺七七罷免王鴻薇「怎麼好意思？」　趙少康：自己公司有問題

劍指高虹安！林智堅表態挺罷免　「726用選票找回美好的新竹」

藍投書日媒批罷免　吳思瑤嗆造謠到國際：得不到民心就亂帶風向

羅大佑反大罷免　綠黨團尊重：台灣民主讓他可以表達不同意見

收押203天！京華城案李文宗2千萬交保　戴口罩微笑步出法院

老犬「韓吉」一口氣被拔21顆牙重傷！飼主怒告獸醫求償16萬敗訴

2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　舉行安放龍骨典禮

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

政治熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

財政部前部長邱正雄辭世　享壽83歲

罷團吵到暑假自習　國中生抱怨被青鳥出征

國際看大罷免！路透：中國力挺國民黨

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

顏清標父親訃聞曝！兒孫46人列名　8／11告別式

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

葉元之遭裁罰不忍了　出面澄清事件始末

盧秀燕、黃國昌合拍反罷片　喊話726教訓民進黨、台中會再贏一次

曝大罷免「關鍵變數」　小笠原欣幸：726將對台灣政治產生重大影響

更多熱門

相關新聞

中共挺國民黨反罷免？　凌濤開嗆路透社

中共挺國民黨反罷免？　凌濤開嗆路透社

台灣史上最大規模的立委罷免案將於本周六（26日）登場，針對國民黨24位立委的罷免行動不僅在國內引發激烈討論，也吸引國際媒體高度關注。《路透社》昨日發布專題報導指出，中國力挺在野國民黨，並警告此次罷免行動恐改變台灣國會權力版圖。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（23日）開嗆，「特定國際媒體」已多次引用不具名總統府與民進黨特定高層、人士消息洗地，傷害台灣民主。

堂弟台電上班「不挺大罷免」！對話曝全點頭

堂弟台電上班「不挺大罷免」！對話曝全點頭

打臉翁曉玲　清大還原「曹興誠捐1500萬之爭」：聯電多年捐助已超過

打臉翁曉玲　清大還原「曹興誠捐1500萬之爭」：聯電多年捐助已超過

劍指高虹安！林智堅表態挺罷免　「726用選票找回美好的新竹」

劍指高虹安！林智堅表態挺罷免　「726用選票找回美好的新竹」

藍投書日媒批罷免　吳思瑤嗆造謠到國際

藍投書日媒批罷免　吳思瑤嗆造謠到國際

關鍵字：

國民黨大罷免徐巧芯陳佩琪柯文哲民眾黨大罷免

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

吳宗憲爆開戰S家！

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面