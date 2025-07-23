路透社揭中共挺國民黨反罷免　凌濤嗆：匿名消息「出口轉內銷」

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣史上最大規模的立委罷免案將於本周六（26日）登場，針對國民黨24位立委的罷免行動不僅在國內引發激烈討論，也吸引國際媒體高度關注。《路透社》昨日發布專題報導指出，中國力挺在野國民黨，並警告此次罷免行動恐改變台灣國會權力版圖。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（23日）開嗆，指「特定國際媒體」已多次引用不具名總統府與民進黨特定高層人士消息洗地，傷害台灣民主。

凌濤表示，7月26日大罷免結果，應交由台灣民眾共同決定，在當前台灣民主關鍵時刻，拜託國際媒體秉持中立、透明，報導公正資訊，不要每次都引用總統府與民進黨特定人士消息就報導，幫忙「出口轉內銷洗地」。

國民黨發言人楊智伃說，世界從沒有民主國家執政黨對在野黨國會議員發起無差別大惡罷，但這件事卻正在台灣發生，讓全球震驚；民進黨立院黨團過去挺南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴，造成區域與國際不安，也遭世界級炎上。她說，執政的民進黨應對自己的驚世駭俗作為好好跟國人交代，安定所有民心，而不是繼續藉由撕裂，繼續掀起社會對立與仇恨。

凌濤認為，真正讓區域不安是總統賴清德說要打掉雜質、是民進黨團挺尹錫悅、是民進黨團總召柯建銘說要恢復刑法第100條，這其中哪一點不是民進黨造成的傷害？他呼籲，民進黨不要把台灣民主與世界民主愈拉愈遠，如今若還要文過飾非、粉飾太平，這不是台灣民主要呈現給世界的樣貌。