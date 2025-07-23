劍指高虹安！林智堅表態挺罷免　「726用選票找回美好的新竹」

▲林智堅表態挺罷免。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，新竹市長高虹安也面臨罷免危機，將在7月26日進行投票。對此，前新竹市長林智堅22日發出長文回憶新竹的「那些年」，他強調，雖然卸下公職一段時間，不過仍然捨不得這座一起努力過的美好新竹，就此停格，如果你和我一樣，捨不得新竹、關心新竹，7月26日，請用民主選票，找回記憶中美好的新竹，罷免絕對不是對立，而是民主制度的一環；罷免更不是政黨之間的惡鬥，而是選擇更美好生活的行動。

林智堅表示，自己記得，相信大家一定也記得，那些年的新竹，真的很不一樣。如果曾經路過這座城市的某個角落，會不經意的想起過去新竹的日常，那就一起用行動，把那些年的美好找回來！

林智堅表示，卸下公職之後，自己有更多的時間陪伴家人，有時會到市區走走、逛逛，偶爾遇到親切的市民朋友，有的會熱情的和我打招呼，有的更會停下腳步和我聊聊，關心他的近況，或者和他分享，他們對這座城市現況的不捨和未來的不安。

林智堅提到，記得有民眾和他說過，新竹公園改造後的田徑場，特別有感，打開後的空間變得更通透、更明亮了，24小時的田徑場，都充滿了熱愛運動的市民朋友，有的朋友和他分享，新竹公園櫻花盛開，年輕情侶坐在櫻花樹下的那樣景象，真是美好；有時，自己也會看到年輕的爸媽帶著孩子，在改造後的新竹動物園散步、玩耍。

林智堅回憶，那些年，新竹是一座充滿孩子們歡笑聲的城市。在新校園運動的推動之下，一棟棟嶄新的校舍一一落成，孩子的學習環境更安全、舒適；還有，孩子們最期待兒藝節-風的運動場，夏天時的仲夏藝文季，在廟口吃著西瓜看戲，歲末的感恩季，許多爸爸、媽媽帶著孩子一起來參加優質的親子藝文活動；市區的「新竹之森」更讓市民朋友走起路來更安心、更舒適。

林智堅說，當外地的朋友，來到新竹，自己常常會帶他們到南寮漁港，改造後的南寮漁港，變得很不一樣，過去凌亂的市集，已經變成波光粼粼的波光市集；大朋友、小朋友在風箏賽場盡情的奔跑，還有，情侶坐在魚鱗天梯聊天、看夕陽。

林智堅再說，如果大家還記得，自己相信大家一定會記得，那些年，舉辦了新竹300博覽會、台灣設計展，也將台灣燈會轉型為「光臨藝術節」，一起迎接許多外地來的好朋友，那些年，新竹真的好風光。

林智堅提到，當然，2020年的新竹和世界一樣，共同面臨了百年大疫的挑戰。為了守護市民的健康，疫苗施打站迅速的啟動；另外，為了守住護國神山防線，市府聯手竹科及國軍，24小時之內完成開設竹科篩檢站。

林智堅話鋒一轉表示，然而，那些年的美好，這幾年來卻漸漸的模糊了！曾經整潔的公園，現在雜草叢生；原本乾淨的市容景觀，失去了往日的美感；城市建設不再如火如荼的進行，剩下的只是一片喧囂；新竹這座曾經快速蛻變、處處精彩的城市，如今好像被按下了暫停鍵！

林智堅強調，雖然自己已經卸下公職好一段時間，不過他和大家一樣，依然在這裡生活，關心新竹，捨不得這座一起努力過的美好新竹，就此停格。

林智堅呼籲，如果大家和他一樣，捨不得新竹、關心新竹，7月26日，請用民主的選票，找回記憶中美好的新竹。罷免，絕對不是對立，而是民主制度的一環；罷免更不是政黨之間的惡鬥，而是選擇更美好生活的行動。

最後，林智堅提到，建築師黃聲遠說過「故鄉的美，希望每一個人都可以有機會自己去奮鬥出來。而且也只能一直努力」，726為他們的故鄉新竹，再努力一次，投下同意罷免的2票，找回曾經的美好。

▼停職中的新竹市長高虹安面臨罷免。（圖／民眾黨提供）