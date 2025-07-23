打臉翁曉玲　清大還原「曹興誠捐1500萬之爭」：聯電多年捐助已超過

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

清大教授、國民黨立委翁曉玲稱聯電創辦人曹興誠答應捐新台幣1500萬元給清華大學，卻未兌現，曹興誠則向翁曉玲提告求償4000萬元。國民黨今（23日）也召開記者會，稱清大證實曹興誠未捐款。而北院近日審理此案，要求清大說明，根據清大回函，查無剛好1500萬元的捐款，但聯電多年來捐助清大已經超過1500萬元，另外翁曉玲「於本校任職所承辦之職務，未經管其單位以外之捐款事宜」。

根據清大函覆北院內容指出，聯華電子股份有限公司多年來捐助本校，金額已逾1500萬元，有關報載曹興誠先生1500萬元捐款一案，因本校該期間之各種會計憑證、報告及帳簿都依會計法規定程序辦理銷毀，尚無法就憑證及帳簿進行查核。而仍同步請金融單位提供本校1995年到1999年的帳戶現金流協助確認，「亦未查得符合之收款資訊」，意即沒查到剛好1500萬元的收款訊息。

清大函覆也指出，翁曉玲女士於2005年8月到任本校擔任副教授，2008年8月1日至2012年7月31日借調至國家通訊傳播委員會（NCC）擔任委員，2024年2月1日至2028年1月31日借調至立法院擔任不分區立法委員；2018年2月1日至2024年1月31日兼任清大通識教育中心主任，總理該中心各項行政業務之推動，「其於本校任職所承辦之職務，未經管其單位以外之捐款事宜」。