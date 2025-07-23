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堂弟台電上班「不挺大罷免」！對話曝全點頭：都用數字說話

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免公投進入倒數，有網友分享，日前想說服任職台電的堂弟支持大罷免，結果被對方用一連串數據與理性反駁，慘遭打臉。他原想搬出「為了孩子的未來」當感性收尾，卻依然無功而返。整段對話被截圖上傳後，多數人反而力挺堂弟的專業與清晰邏輯，話題引發熱烈討論。

根據該名網友在Threads上的發文，他起初援引自家阿公因「台電預算被刪1000億」而憤怒的例子，質問堂弟當台電員工怎麼能無感。堂弟冷回，「比起我這個台電員工說的話，他更寧願相信新聞媒體帶風向的報導」。

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原PO進一步追問補助是否能提升員工福利，堂弟直言，這些補助就像丟水溝，全家四口不如領實際4萬塊。堂弟還說，台電虧損這麼多，是錯誤政策造成，「停核電又高價收購綠電，然後還不讓漲電價，不虧才奇怪」，而且就算補助1千億，電價還是會漲。

另外，堂弟也指出，「太陽能只有正中午能穩定發電，有一半時間發電量是0%」。最後，原PO只好直嘆，勸堂弟「快30了，也有兩個小孩，該是時候認真為他們的未來想想，什麼樣的台灣是你希望他們能看見的呢？」

貼文被截圖分享到PTT，轉發網友直呼，「我覺得在台電第一線工作的堂弟才是真正瞭解狀況的人，但很多人寧願跟原PO一樣相信特定媒體，這就是台灣現在的可悲之處……」

話題引發熱論，「笑死，跑去質疑真正在處理問題的人」、「我只覺得他堂弟果然是理工，人家堂弟都用數字講話，他就訴諸情感」、「補1000億跟丟水溝一樣，你政策沒改變沒用，補1000億那是彌補虧損，怎麼可能拿來改善員工福利」、「我去教召遇到台電員工，也X得要死。」

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