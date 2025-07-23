藍投書日媒批罷免　吳思瑤嗆造謠到國際：得不到民心就亂帶風向

▲民進黨團幹事長吳思瑤批國民黨造謠到國際去。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免最後倒數，國民黨昨投書《日經亞洲》，並「台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險」為題，指控總統賴清德發動民粹，報復政治恐動搖區域安全，還特別點名聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠作為罷免推手的動機可疑。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）痛批，國民黨在台灣得不到民心就到國際取暖、亂帶風向，永遠在世界舞台唱衰台灣，在台灣造謠造得不夠嗎？現在還造謠到國際去。

吳思瑤上午受訪表示，國民黨人永遠在世界舞台唱衰台灣，在國際給自己國家漏氣。國民黨投書國際媒體不是為台灣講話、民主發聲，而是在國際社會亂帶風向、造謠，國民黨你們在台灣造謠造得不夠嗎？現在還造謠到國際去，連帶影響台灣國際形象、台灣民主典範，在世界會因為國民黨負面操作受到傷害。

吳思瑤說，國民黨不要在台灣獲得不了民意支持、得不到民心，就到國際取暖、亂帶風向，不樂見這種不負責任、毫不忠誠的在野黨。任何政黨、從政者在台灣內部可以PK、拿政策比拚，但站在國際舞台，應該要團結一致為台灣，現在國民黨卻反其道而行，真是丟臉丟到國際、造謠到國際。