童子賢首度表態「支持罷免傅崐萁」：改變花蓮的時候到了

▲和碩科技董事長童子賢。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

繼全聯前總裁徐重仁後，企業界又一震撼彈！和碩董事長童子賢21日首度表態，支持罷免國民黨總召傅崐萁，原因是傅崐萁夫婦盤踞花蓮政壇20幾年，資源壟斷、勢力龐大，但民主政治貴在多元發展，不該讓花蓮政治變成獨家經營。

童子賢出生花蓮瑞穗，21日接受媒體訪問時首度表態「支持罷免傅崐萁」，也不排除公開站台。他強調，自己是花蓮子弟，是本著良心支持罷傅行動，因為傅崐萁夫婦盤踞花蓮政壇20幾年，政治已經私人利益化，罷免會相當有難度，但「為所當為，言所當言。逆風而行，在所不惜。」

童子賢指出，花蓮罷免活動源於花蓮人的自覺與反省，而非政黨鬥爭，因此更顯可貴，即便他有許多政治光譜上偏藍的朋友可能因此反對他，但「吾愛吾友，吾更愛真理」，罷傅已無關黨派，而是關乎花蓮的前途與台灣政壇的清濁。

童子賢說，花蓮長期以來發展停滯，不僅青年出走、資源失衡，政治也庸俗化、私人利益化，這些現象都與傅崐萁夫婦壟斷花蓮資源息息相關，民主政治的核心應是多元發展，「我認為是到了該改變花蓮的時候了。」

▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁參與「反惡罷、挺花蓮」車隊掃街行動。（圖／國民黨花蓮縣黨部）