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花蓮縣府活動成傅崐萁反罷免造勢　她揭公文曝下場：撤銷百萬補助

▲▼立委林楚茵曝公文，客委會確認花蓮縣政府違反行政中立，撤銷100萬補助。（圖／翻攝立委林楚茵臉書）

▲民進黨立委林楚茵曝客委會公文。（圖／翻攝立委林楚茵臉書，下同）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票日7月26日登場，花蓮縣長徐榛蔚被發現，日前在由客委會補助的「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」活動上，要大家給國民黨立委傅崐萁鼓掌，現場還發放傅崐萁反罷免扇子。對此，民進黨立委林楚茵今（21日）表示，已第一時間要求客委會徹查，目前客委會確認花蓮縣政府違反行政中立，撤銷100萬補助。

花蓮縣長徐榛蔚日前在「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」客庄鳳梨饗宴致詞時提到普發現金1萬元，還要大家替其丈夫、立委傅崐萁掌聲鼓勵，甚至現場還被發現發放傅崐萁反罷免扇子。

對此，林楚茵今日在臉書痛批，花蓮王夫婦無法無天，公器私用、行政不中立，花蓮縣的行政資源，淪為傅崐萁的反罷免宣傳工具，包括農會文旦產銷座談變成傅崐萁宣講會、用縣府電動車發放傅崐萁文宣及客委會補助的「客鼓鳴心」活動被徐榛蔚拿來宣傳傅崐萁政績，「用我們的納稅錢，替傅崐萁反罷免！」

林楚茵指出，7月12日舉辦的「2025客鼓鳴心－鼓王爭霸戰活動」由花蓮縣政府主辦，客委會補助100萬元。早在2月19日的核定函中，客委會就明確要求花蓮縣政府：活動應恪守行政中立，不得為政黨或候選人宣傳造勢。不過徐榛蔚仍明目張膽違反行政中立，不僅致詞宣傳傅崐萁政績，場內更有人員發放反罷免文宣。

林楚茵說，她在第一時間就向客委會反映並要求徹查，目前客委會確認花蓮縣政府違反行政中立，撤銷100萬補助。台灣是民主法治國家，不容任何人踐踏行政中立、動用公帑造神保位，「7/26 同意罷免，一起下架花蓮王！」

▲▼立委林楚茵曝公文，客委會確認花蓮縣政府違反行政中立，撤銷100萬補助。（圖／翻攝立委林楚茵臉書）

▲▼立委林楚茵曝公文，客委會確認花蓮縣政府違反行政中立，撤銷100萬補助。（圖／翻攝立委林楚茵臉書）

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