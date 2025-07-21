陳佩琪：會依規定申請柯文哲投票　戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌（21日）貼出「柯文哲的罷免投票通知單」表示，請問賴清德，這是哪門子的黑色幽默？引起各界熱議柯文哲是否能完成罷免投票，對此，柯文哲的夫人陳佩琪表示，柯文哲沒被褫奪公權，有出來投票的權利，他們會依規定申請，北所看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，會遵守規定，她也強調，期待週六能和先生柯文哲一起去投票。

陳佩琪表示，不知道先生的投票通知單是什麼單位寄發出來的，但這個不重要，重要的是先生柯文哲沒被褫奪公權，所以當天有出來投票的權利，他們會依規定申請，申請到了， 請北所看要怎麼戒護投票，看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，他們會遵守規定。

陳佩琪也透露心聲，快一年了， 司法對他們家的壓迫，無窮無盡，想到這一年父親病危柯文哲不能親自照顧， 告別式不能全程參加，生病無法及時治療，結果上週聽到檢察官說「柯文哲壓迫司法，所以要繼續羈押他」，當下聽了嚇一大跳，一再確認沒聽錯，是他們壓迫司法而不是司法壓迫他們？



陳佩琪提到與租客糾紛，上週有一則律師去民事庭告租客要返還辦公室和還清欠繳租金的新聞，記得去年八月16日在他們家未被搜索前，租客寫封賴簡訊給她，「有一台冷氣壞了換一台冷氣要2萬元左右！是不是我找全國電子換一台，發票給您，再從房租中扣除.謝謝」、 「畢竟我已經承租近14年」，「101年搬進來時自行裝潢所有的一切」。

陳佩琪說，當下自己不知道屋主是否該幫修理冷氣和處理室內裝潢問題，但她仍在同天立刻回了兩個字「可以」，這是去年八月中的事了，結果8月底家裡被大搜索，租客從此就不再付租金了，連租約到期也不肯搬走。

陳佩琪再說，現在事情都到民事法庭了，她要講的是人要有理性邏輯和合理思考，是檢廉去那裡非法搜索的，整件事情和他們夫妻無關，柯文哲和民眾黨任何人從未和該租客見過面，也從沒去過那間辦公室，更不可能會有人丟包黑色行李袋在裡面，自己也只在簽約時待了1小時左右，全程有原屋主和仲介在場，要問檢廉有何證據或有何權力去那間辦公室搜索？民宅可以沒證據隨便進入搜索的嗎？社會還有法理嗎？

陳佩琪強調，在這裡跟租客明講，檢廉沒有證據啦，連來他們家都是違法搜索的，更何況是那間先生根本沒去過的辦公室，建議租客去提告檢廉或去申請國賠，這樣可以拿到被我方求償的一百多萬欠租的好幾倍。

最後，陳佩琪也再次表示，期待週六能和先生柯文哲一起去投票。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲罷免投票通知單。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）