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蔣萬安中山區掃街人氣爆棚 ! 67萬人次看王鴻薇影片　支持者喊不同意罷免

▲▼蔣萬安中山區掃街人氣爆棚 ! 67萬人次看王鴻薇影片　支持者喊不同意罷免。（圖／翻攝王鴻薇Reels）

台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇掃街。(圖／翻攝王鴻薇Reels，以下同)

政治中心／台北報導

罷免投票倒數一週，國民黨立委進入最後衝刺，台北市長蔣萬安週末行程滿檔連跑數場，不只兩度回防自己的本命區台北市中山區陪王鴻薇掃街，更跨區力挺李彥秀、呂玉玲、萬美玲等人，人氣超高，走到哪都被民眾包圍合照，尤其是他和王鴻薇合體拍攝的Reels影片，在臉書2天就吸引超過67萬人次觀看，支持蔣萬安與王鴻薇的網友紛紛留言灌爆：「堅決不同意罷免！」

蔣萬安上週末陪王鴻薇到市場掃街，沿途不少阿姨熱情打招呼，「市長加油」、「鴻薇我挺你！」聲音此起彼落，更有長者激動說出：「我九十五歲了，一定支持你！不同意罷免！」也有民眾當場表露希望領一萬塊的聲音、「我會叫我的鄰居朋友幫你拉票，不同意罷免」，場面相當熱絡。蔣萬安也感性回應表示，感謝每一位鄉親的擁抱，以及對王鴻薇的肯定，這些都是她繼續前進、堅持下去最大的動力。

活動結束後，王鴻薇也把這段畫面剪成Reels影片放上臉書，點閱數飆破67萬，不少支持者紛紛留言表示，「一定投不同意票」、「民進黨不要亂搞罷免」。

▲▼蔣萬安中山區掃街人氣爆棚 ! 67萬人次看王鴻薇影片　支持者喊不同意罷免。（圖／翻攝王鴻薇Reels）

▲▼蔣萬安中山區掃街人氣爆棚 ! 67萬人次看王鴻薇影片　支持者喊不同意罷免。（圖／翻攝王鴻薇Reels）

對於利用週末的時間力挺國民黨立委，蔣萬安也表示，台北市5位國民黨立委表現都很努力，呼籲選民用選票力挺，拒絕惡意操作。除了力挺王鴻薇，蔣萬安也與李彥秀穿上「我不同意」的T恤，站上街頭呼籲市民投下不同意罷免票，讓真正做事的人留下來。

走出北市，蔣萬安還特別南下桃園平鎮替呂玉玲站台，在婦女後援會活動中受到熱烈歡迎，支持者紛紛搶拍合照。他強調，呂玉玲在地服務成績亮眼，沒道理被罷免，直批這場行動是民進黨政治操作，台灣的民主是人民作主，不是民進黨說了算。

另外，蔣萬安也轉往桃園區陪萬美玲在市場掃街，沿路被攤商熱情拉住加油打氣，兩人在街頭宣講，現場上百位支持者到場力挺，氣氛更是嗨翻天。隨著7月26日罷免投票日逼近，國民黨全面總動員，蔣萬安的連環輔選行程成為抗罷火車頭，藍營立委們也期待藉此逆轉氣勢、穩住選區，化解罷免危機。

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