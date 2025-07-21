柯文哲收罷免投票通知單惹議　蔣萬安：問題根源在於他還被押

記者鄭佩玟／台北報導

726罷免投票在即，民眾黨主席黃國昌今（21日）指出，在押的前黨主席柯文哲也收到投票通知單，請問總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默？」民進黨發言人吳崢回嗆，受過高等教育的黃國昌，會不知道台北市的投票通知單是由北市府寄送？有意見應該問台北市長蔣萬安。蔣萬安對此回應，問題根源在於柯文哲還被押。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安今天下午出席雙北世界壯年運動會企業感恩茶會，入場前被問到是否支持柯文哲申請罷免當天出來投票？他簡短回應，問題根源不在於投票通知單，而是柯主席現在還被押。

吳崢上午指出，黃國昌受過高等教育，經歷康乃爾大學法學博士、中研院副研究員、中華民國立法委員，會對中華民國的法治如何運作會不知道嗎？會不知道台北市的投票通知單是台北市選委會負責的嗎？黃國昌有意見，應該要問台北市長蔣萬安。

吳崢痛批，黃國昌明知道政府部門如何分工、投票通知單是由蔣萬安領導的北市府寄送，相關言辭卻看不到任何說理，抹去事實只為了攻擊賴總統，黃國昌無所不用其極鼓吹仇恨政治、鼓吹對賴清德的仇恨，只為了成就個人的政治利益，要讓黃國昌繼續鼓吹極端支持者，破壞台灣的民主法治嗎？