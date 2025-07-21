影／罷團空戰衝刺！獲羅景壬、楊力州授權　推出2支30秒宣傳短片

▲在大罷免投票的最後一周，女力護國計畫與反共護台聯盟攜手出擊空戰。（圖／女力護國計畫提供）



記者陶本和／台北報導

全台大罷免首波投票日將於7月26日登場，本周進入最後決戰時刻。《女力護國計畫》重製導演羅景壬於2020年總統大選時所創作的廣告短片，加入2024至2025年間立法院衝突、傅崐萁曾率國民黨團訪中等畫面，形成全新版短片；同時也獲導演楊力州授權，共剪輯成兩支30秒短片版本：《民主自由版》與《獨裁樣貌版》宣傳片。

《女力護國計畫》團隊指出，最初因應LED宣傳車需求開始製作短片，但在接近投票日的這段期間，深感必須喚醒民眾當初投身罷免運動的初衷。回顧自一階、二階的連署書徵集至今，藍白兩黨為阻撓罷免成功，不斷出招混淆焦點，迴避他們違憲亂政的事實。

因此，《女力護國計畫》重製導演羅景壬於2020年總統大選時所創作的廣告短片，加入2024至2025年間立法院衝突、傅崐萁曾率國民黨團訪中等畫面，形成全新版短片，呼籲公民投下罷免同意票，希望在網路社群產生擴散效應。

羅景壬原片於香港運動中誕生，聚焦台灣日常生活中的片刻寧靜，如天橋、校園、捷運、手扶梯中的畫面，呼籲民眾珍惜眼前平凡卻珍貴的自由生活。

《女力護國計畫》為了要突破同溫層，決定上架有線電視頻道。他們表示，為了讓畫面更觸動人心，這次也獲得楊力州導演的授權，將其發起「Taiwan Action」多位導演接力拍攝短片聲援罷免行動的片段，剪輯成兩支30秒短片版本：《民主自由版》與《獨裁樣貌版》，並將於有線電視頻道播出。

《反共護台聯盟》在得知後，也主動洽談合作，並提供近日《護國大繞境》的影像做使用，兩團決定共同合作讓宣傳規模再擴大，希望讓兩支30秒短片，擴大接觸年長選民與非網路族群，全方位迎戰最終空戰關鍵期。

《女力護國計畫》指出，自2024年總統大選後，國民黨與民眾黨取得國會多數，卻未推動有利台灣民生與安全的法案，反而頻頻進行違憲行動，包括與中國互動頻繁、親中媒體操弄輿論、立法癱瘓政府運作，導致全台各地民間自發組成罷免團體。

過去一年，全台總計成功設立了35個罷免藍委的公民團體，連署書累積超過122萬份。即使有４區在二階止步，但《女力護國計畫》強調，全國有31區能舉行罷免投票，這樣的規模絕非任何政黨有辦法動員促成的，證明大罷免真的是一場全民意識覺醒的民主行動。

《女力護國計畫》說，選擇羅景壬導演舊作為基礎，是希望喚起大家對「昨日香港，今日台灣」的清醒認知。正如人權工作者李明哲所言：「人民不堅守民主自由，威權就會回來。」，也如同立法委員沈伯洋的演說：「自由不是天上掉下來的，自由是爭取來的！」