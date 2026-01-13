日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

▲兇嫌將遺體藏進店內牆壁超過10天。（圖／翻攝自Ｘ）



記者王佩翊／編譯

日本北海道日高町一家酒吧驚傳藏屍案，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌在跨年夜前後將一名女性遺體藏匿於店內牆壁夾層，遭警方以棄屍罪嫌逮捕。經DNA比對，死者確認就是28歲的護理師工藤日菜野。

根據《北海道放送》報導，警方調查指出，松倉俊彥2025年12月31日前後，在自己經營的酒吧內棄置工藤日菜野的遺體。警方於1月10日凌晨根據松倉供詞搜索店面，在店內牆壁內側發現約1坪大小的隱密空間，入口處還以木板封死，工藤的屍體就被藏在這個夾層裡。

▲警方證實，死者是28歲工藤日菜野。（圖／翻攝自Ｘ）



根據司法解剖結果，死者的死因為遭繩索類物品勒頸窒息身亡，警方已朝殺人案方向偵辦。

面對警方偵訊，松倉坦承犯行表示，「我把屍體塞進店內牆壁中藏起來，這點沒有錯。」警方仍在全力追查兩人生前關係、作案動機及詳細案情經過。

工藤日菜野生前同樣居住在日高町，從事護理工作。她的遺體被發現時已遭藏匿超過10天。

值得注意的是，松倉將屍體藏進牆壁後，酒吧竟照常營業，期間擔憂顧客聞到屍臭，甚至還在店內同時開了4、5台空氣清淨機，並且主動問客人，「是否有聞到臭味？」