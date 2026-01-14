戒嚴風波一次看　尹錫悅406天「從總統淪為內亂首謀」

▲尹錫悅接受特檢組傳喚。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

南韓前總統尹錫悅非法實施戒嚴涉嫌「內亂首謀罪」，13日被特別檢察組求處死刑，法院預計2月19日做出最終裁決。這場南韓民主化以來的最重大憲政危機，預計進入最後量刑階段，本文也整理出事件發生至今406天的重大進展時間軸。

▼尹錫悅戒嚴風波時間軸。（製圖／記者吳美依）

2024年12月︱混亂開端

12/3：尹錫悅發表緊急談話，無預警宣布「緊急戒嚴」。

12/4：國會以190票在場全票通過「要求解除緊急戒嚴」決議案。隨後，總統府於國務會議中表決通過解除戒嚴令。

12/5：尹錫悅彈劾動議提交國會。

12/30：公職人員犯罪調查處，以涉嫌「內亂首謀罪」為由，向法院聲請逮捕尹錫悅獲准。

2025年︱司法攻防與逮捕

1/3：檢警首度嘗試執行逮捕令，但因總統府警衛抵抗而失敗。

1/14：憲法法庭針對彈劾案展開首輪辯論。

1/15：尹錫悅正式被捕，罪名是「內亂首謀罪」。

1/19：法院正式簽發尹錫悅的羈押令。

3/8：尹錫悅羈押獲准撤銷，被捕52天後暫時獲釋。

4/4：憲法法庭大法官一致通過彈劾案，尹錫悅正式被解職。

▼尹錫悅被送進首爾看守所。（圖／達志影像／newscom）

7/6-10：新總統李在明任命的「內亂特檢組」，以滅證疑慮為由，再度聲請逮捕尹錫悅獲准，尹再度入獄。

12/30：法院合併審理尹錫悅及軍警指揮部共8人的內亂罪。

2026年1月︱司法審判終章

1/13：內亂特檢組正式對尹錫悅求處死刑、對前國防部長金龍顯求處無期徒刑。

▼尹錫悅被求處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

