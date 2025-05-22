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國際火線／紅色恐慌：反共警報「麥卡錫主義」的起源

▲▼長津湖。（圖／翻攝自微博）

▲ 韓戰美軍沒打贏共軍，是引發美國人「恐共症」的重要因素。圖為電影《長津湖》的宣傳海報。（圖／翻攝自微博）

文／朱錦華 

1950年代初，在美國掀起反共翻天巨浪的麥卡錫主義(McCarthyism)，根源自美國人的「恐共症」，它的起源甚早。自從1917年俄國「十月革命」成功後，引發美國工人及社會主義者走向激進主義或革命運動。因為工會及反法西斯主義者的努力，美國共產黨黨員人數在1941年時達到了頂峰的7.5萬人，史稱「紅色恐慌」(Red Scare)。

接下來「太平洋戰爭」爆發，美國跟蘇聯成為同盟國，「恐共」的氛圍暫時獲得緩解。然而「太平洋戰爭」結束後，風向又轉變了。這都是日本人所害、以及美國人自己造成的。

▲沖繩戰役。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 沖繩戰役：1945年4月13日，美軍在沖繩建立橋頭堡的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

「太平洋戰爭」末期的1945年6月22日，美軍攻下沖繩，下一步就是「決戰日本本土」！日本人卻十分嘴硬，揚言「一億人玉碎」(意思就是：寧願同歸於盡也不投降)。之前，美國總統羅斯福憂心美軍子弟兵對日作戰會付出慘重傷亡代價，在2月舉行的雅爾達會議上，他努力游說蘇聯領袖史達林出兵中國東北，牽制日本駐在滿洲的關東軍，並且訂下嚴重損害中華民國政府利益的「雅爾達密約」。

沒想到，羅斯福在1945年4月12日猝逝，由副總統「扶正」的杜魯門，作風強硬粗魯。當時原子彈已研發成功，杜魯門不囉嗦，於同年8月6日及9日先後在廣島及長崎各投下一枚原子彈，日本人這下子不敢嘴硬了。美國在廣島投彈兩天後，蘇聯即於8月8日片面撕毀《蘇日中立條約》，翌日宣布對日宣戰，150萬蘇軍向滿洲國的日本關東軍發動攻擊，並且成功佔領滿州。日本於8月15日宣布無條件投降。

▲雅爾達會議。(圖／達志影像／美聯社）

雅爾達會議上決定了中國日後的命運。圖左至右是邱吉爾、羅斯福與史達林。(圖／達志影像／美聯社）

然後，蘇聯將虜獲的大批日軍武器、裝備拿來武裝中共軍隊。中共「八路軍」因此瞬間壯大，經歷約4年「國共內戰」後，1949年將國民黨逐出大陸。翌年，韓戰爆發，史達林說服毛澤東出動志願軍「抗美援朝」。韓戰打了3年後交戰方達成停火協議，一切回到原點：南北韓以北緯38度線為界。美國打贏了二戰；韓戰美軍死亡及失蹤人數逾3.6萬人，卻未能贏得勝利。麥克阿瑟名言：「 勝利是沒有東西可以取代的！」。美國人的挫折感由此可知。

而在此之前，時任美國駐莫斯科代表團副團長的肯楠(George Kennan)，於1946年2月22日向美國國務院發了一封長達數千字、名留青史的「長電報」：提出了最終被美國政府採納、影響後世深遠的對共產黨「圍堵政策」。

▲叱吒一時的美國共和黨參議員約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

叱吒一時的美國共和黨參議員麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

其基本論據即所謂「骨牌效應」：如果放任共產黨勢力南侵，民主國家會像骨牌一樣，一個接一個的倒下，民主集團國家有必要合力圍堵他們的南下擴散。因此，杜魯門儘管討厭蔣介石，不肯幫他對中共作戰，坐視中國赤化；但是到了韓戰，杜魯門亦不得不派遣麥克阿瑟領導聯合國軍隊，向朝鮮半島出兵抗共了(同時修復跟蔣介石的關係，協防台灣)。

美軍在韓戰沒打贏共軍，人民同樣沮喪。加上上述的「圍堵抗共」的思維、以及從1949年起蘇聯多次核試爆成功，讓共和黨籍參議員約瑟夫·麥卡錫(Joseph McCarthy)得以極大化的散布「恐共症」，史稱「第二次紅色恐慌」(Second Red Scare)。時至今日，又有了第三次。

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