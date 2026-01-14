　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冰人奧茲也有！5300年前木乃伊、4.5萬年前古人類驗出致癌HPV

▲▼ 木乃伊「冰人奧茨」（Ötzi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲木乃伊「冰人奧茲」（Ötzi）體內有HPV16病毒DNA片段。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

研究指出，距今5300年著名木乃伊「冰人奧茲」（Ötzi）以及一名生活在4.5萬年前的西伯利亞男子，身上都攜帶會引發癌症的人類乳突病毒型別HPV16。研究人員表示，這項發現把病毒感染的時間大幅推前，更挑戰過去認為「尼安德塔人把病毒傳給智人」的假說。

兩具古老遺骸　體內有HPV16病毒DNA片段

科普網站Live Science報導，這份研究探討存在已久的問題，也就是與癌症相關的HPV病毒（特別是HPV16）在現代智人中的傳播時間究竟有多久。

巴西聖保羅聯邦大學醫學院教授布里奧內斯（Marcelo Briones）帶領團隊，重新分析兩份已公開的古人類基因組數據。研究對象分別是1991年在阿爾卑斯山出土、擁有5300年歷史的「冰人奧茲」，以及2008年在西伯利亞發現、距今約4.5萬年的「烏斯季伊希姆人」（Ust'-Ishim）。

研究人員表示，這兩名相隔數萬年的古人類體內都有HPV16病毒DNA片段，這是目前在現代智人身上所發現的最早HPV16分子證據。

布里奧內斯指出，研究結果顯示HPV16與解剖學上的現代智人共存已有極長時間，「很可能遠早於人類走出非洲前的主要族群分化時期」，也就是距今5萬至6萬年前。他強調，這支持一項觀點，即致癌型人類乳突病毒並非近代病原體，而是宿主的長期伴侶，在漫長演化過程中與靈長類及人類共同演化。

HPV病毒家族龐大，主要透過皮膚或是性接觸傳播，大多數是無症狀感染。在少數情況下，HPV16和其他高危險型（稱為致癌性乳突病毒）可能會促進某些癌症發展。

挑戰尼安德塔人傳染假說

過去有部分專家認為，智人是透過與尼安德塔人雜交才感染HPV16，但考量到4.5萬年前就有感染紀錄，布里奧內斯認為，病毒可能更早就在人類群體中流傳。

針對這份研究，亞利桑那大學專家范多斯萊爾（Koenraad Van Doorslaer）基本上同意論文結論，但也抱持保留態度，稱烏斯季伊希姆人體內也有尼安德塔人的DNA，「並不能證明HPV16不是來自尼安德塔人」。

目前這份研究已上傳到醫學期刊預印本網站bioRxiv，尚未經同行審查。不過研究團隊也承認，樣本數僅有兩例，樣本數較小，HPV16的起源仍難以確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

國際熱門新聞

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

男推輪椅帶妻上飛機　安檢一摸「人已經死亡」

尹錫悅激辯89分鐘　律師當庭打瞌睡

泰列車事故22死　目擊者：車廂被切半

伊朗示威1.2萬死　斷網期間大殺戮

美國丹麥二選一！　格陵蘭總理選邊站遭川普嗆：你哪位？

即／川普取消美伊會談：救兵在路上

2026最強護照！　台灣名次出爐

艾美獎男星涉「性侵男童」2年！　本人自首了

冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生命喪實習現場

尹錫悅聞死刑求刑輕笑　法院2月中旬宣判

快訊／川普聲援抗議民眾：對伊朗貿易國加徵25％關稅生效！

市場消化通膨數據！美股四大指數漲跌互見　台積電ADR跌近1美元

伊朗鎮壓瞄準眼睛、生殖器　醫控蓄意殺人

更多熱門

相關新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

奇美博物館將與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》展，但一名網友卻嘆「體質問題無法參觀」，釣出一票人自曝看埃及文物都會頭暈胸悶想吐，直呼「這科學無法解釋」。也有人笑推陽氣防身法「端午節去看、帶鹽巴糯米」；另有民眾誤以為木乃伊來台，奇美急澄清「沒有木乃伊展示喔！」

陸41歲女研究員候選中科院院士 曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

陸41歲女研究員候選中科院院士 曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

燒烤一半「卡式爐爆炸」！北京7人炸成木乃伊

燒烤一半「卡式爐爆炸」！北京7人炸成木乃伊

古埃及木乃伊什麼味道？　科學家揭密

古埃及木乃伊什麼味道？　科學家揭密

關鍵字：

HPV16冰人奧茲木乃伊古人類

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面