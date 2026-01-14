冰人奧茲也有！5300年前木乃伊、4.5萬年前古人類驗出致癌HPV

▲木乃伊「冰人奧茲」（Ötzi）體內有HPV16病毒DNA片段。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

研究指出，距今5300年著名木乃伊「冰人奧茲」（Ötzi）以及一名生活在4.5萬年前的西伯利亞男子，身上都攜帶會引發癌症的人類乳突病毒型別HPV16。研究人員表示，這項發現把病毒感染的時間大幅推前，更挑戰過去認為「尼安德塔人把病毒傳給智人」的假說。

兩具古老遺骸 體內有HPV16病毒DNA片段

科普網站Live Science報導，這份研究探討存在已久的問題，也就是與癌症相關的HPV病毒（特別是HPV16）在現代智人中的傳播時間究竟有多久。

巴西聖保羅聯邦大學醫學院教授布里奧內斯（Marcelo Briones）帶領團隊，重新分析兩份已公開的古人類基因組數據。研究對象分別是1991年在阿爾卑斯山出土、擁有5300年歷史的「冰人奧茲」，以及2008年在西伯利亞發現、距今約4.5萬年的「烏斯季伊希姆人」（Ust'-Ishim）。

研究人員表示，這兩名相隔數萬年的古人類體內都有HPV16病毒DNA片段，這是目前在現代智人身上所發現的最早HPV16分子證據。

布里奧內斯指出，研究結果顯示HPV16與解剖學上的現代智人共存已有極長時間，「很可能遠早於人類走出非洲前的主要族群分化時期」，也就是距今5萬至6萬年前。他強調，這支持一項觀點，即致癌型人類乳突病毒並非近代病原體，而是宿主的長期伴侶，在漫長演化過程中與靈長類及人類共同演化。

HPV病毒家族龐大，主要透過皮膚或是性接觸傳播，大多數是無症狀感染。在少數情況下，HPV16和其他高危險型（稱為致癌性乳突病毒）可能會促進某些癌症發展。

挑戰尼安德塔人傳染假說

過去有部分專家認為，智人是透過與尼安德塔人雜交才感染HPV16，但考量到4.5萬年前就有感染紀錄，布里奧內斯認為，病毒可能更早就在人類群體中流傳。

針對這份研究，亞利桑那大學專家范多斯萊爾（Koenraad Van Doorslaer）基本上同意論文結論，但也抱持保留態度，稱烏斯季伊希姆人體內也有尼安德塔人的DNA，「並不能證明HPV16不是來自尼安德塔人」。

目前這份研究已上傳到醫學期刊預印本網站bioRxiv，尚未經同行審查。不過研究團隊也承認，樣本數僅有兩例，樣本數較小，HPV16的起源仍難以確定。