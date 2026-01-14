尹錫悅涉內亂罪求處死刑　預計2/19裁決

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

韓聯社今天報導，韓國前總統尹錫悅因被控在非戰爭時期違憲宣布緊急戒嚴並動用軍警，引發國內騷亂，遭特別檢察組以「內亂首謀罪」起訴並羈押。檢方已正式要求法院判處尹錫悅死刑，法院預計於2月19日做出最終裁決。

法院將裁決尹錫悅內亂案 檢方提死刑要求

韓聯社報導指出，韓國法院預定於2月19日，就前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）涉嫌「內亂首謀罪」案做出判決。這起案件源自2024年12月發生的動亂，尹錫悅被控在並無戰爭或重大危機下，違憲宣布緊急戒嚴，並調動軍隊和警方，導致國內發生騷亂。

據了解，主導調查的特別檢察組近日已向法院提出請求，要求對尹錫悅判處死刑。檢方強調，考量本案對國家和人民造成的衝擊，不僅要比過去前總統全斗煥、盧泰愚時代的相關案件更嚴格懲處，還要以最嚴厲的刑罰，才能反映事件的嚴重性。

違憲戒嚴引國家動盪 檢方直指責任重大

報導還提到，起訴內容指出尹錫悅在沒有合理緊急狀態的情況下，違反憲法宣布戒嚴，並動用武力，引發社會極大混亂。檢方認為，這種行為徹底違背了總統維護憲法和保障公民自由的基本責任。

根據「中央日報」報導，檢方進一步表示，尹錫悅的行為從目的、手段到執行方式皆帶有明顯的反國家性質，嚴重侵蝕國家安全與民眾的基本生存權益，不能被輕易原諒。

歷史教訓難忘 檢方強調需嚴懲

「朝鮮日報」引述檢方意見稱，過去歷史曾因領導人濫權而釀成悲劇，這次必須以更嚴格的判決防止類似情況重演。檢方主張，尹錫悅的行為已無任何可寬貸之處，因此選擇求處最高刑度。

整起案件受到韓國社會高度關注，許多民眾與評論家都在關注2月19日法院將如何抉擇，這不僅關係尹錫悅個人命運，也牽動韓國憲政體制與未來民主發展。