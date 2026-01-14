金正恩隨扈大洗牌！3護衛高層被撤換　南韓：暗殺疑慮升高

▲北韓最高領導人金正恩。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓統一部13日指出，北韓領導人金正恩已更換3名主管其個人安全的高階官員，包括勞動黨中央委員會護衛處處長、國務委員會警衛局局長及護衛司令。南韓分析指出，這可能顯示金正恩對暗殺行動的擔憂日益升高。統一部表示，相關人事變動是在去年10月北韓建黨80週年閱兵式中被發現，但具體時間與原因尚未明朗。

派兵俄羅斯影響維安模式

統一研究院分析師洪敏指出，自2024年10月北韓派遣軍隊支援俄羅斯參與烏克蘭戰爭後，金正恩的安全保障模式出現變化，「這次部署引發國際高度關注，他可能認為烏克蘭會對他發動暗殺。」此外，南韓情報機構先前也曾表示，北韓已提升警衛警戒級別，並採購通訊干擾設備及無人機偵測系統，以應對可能的刺殺威脅。

國安與軍方人事大調整

除護衛官員外，北韓軍方人士也有大幅度換血。包括國防部副部長、副參謀長以及四大軍事學校校長等職位均完成人事調整，部分部門甚至被裁併或撤銷。統一部指出，北韓還重新調整了具有外交功能的組織，例如亞太和平委員會活動量銳減甚至消失，改由海外韓人支援委員會處理對外相關事務。

美國行動加深平壤恐懼

分析人士指出，美國本月稍早抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，也可能加深北韓領導層對自身安全的疑慮。北韓長期懷疑美國企圖推翻金氏政權，斬首行動一直是其「噩夢場景」。這一系列國際事件，可能促使金正恩加強周遭安全措施，並更換高層護衛官員以降低風險。

高層官員更替反映安全警戒

南韓統一部強調，過去兩至三年間，負責金正恩安全的高級官員已完成更替，包括護衛處處長、警衛局局長與護衛司令在內的敏感崗位相繼換人，顯示北韓高層對領袖安全高度重視。部分政治局及軍事委員會成員也完成職務調整，推測與金正恩對外、對內安全形勢評估有關。