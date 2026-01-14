專家分析「7大理財關鍵」別越活越窮！　車貸、房貸都中

▲專家點出多項金錢理財陷阱，一不小心荷包就會縮水。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

Vanguard調查發現，2025年只有約25%的美國人達成消費與儲蓄目標。理財專家辛格（Jaspreet Singh）點出7大關鍵點，若想在2026年翻身，首要任務就是避開看似誘人、實則榨乾荷包的「金錢陷阱」，否則資產只會被通膨與利息不斷蠶食。

1.50年抵押貸款

雖然50年抵押貸款能降低每月房貸還款金額，讓購屋門檻看似變低，但其代價是極其高昂的利息支出，被辛格點名為首要大坑。以40萬美元貸款、利率為6.5%為例，50年期的方案雖然能讓每月還款金額降低一些，但總利息比30年期多出約35萬美元。

辛格建議，應選擇在可負擔範圍內最短貸款年限，準備金額可觀的頭期款，制定符合實際狀況的購屋預算計畫。

2.別觀望

辛格說，許多投資者為了躲避市場泡沫而選擇觀望，但從長遠來看，這可能錯過許多累積財富的絕佳機會。辛格主張「持續買進」策略，不論市場波動如何，應持續投資。

3.車貸？不如存錢買車

高額車貸同樣是致富障礙，2025年第三季新車平均每月支出款項已飆升至748美元（約新台幣2.3萬元）。辛格指出，若將這筆錢投入市場，40年後可滾出440萬美元，與其貸款買車，倒不如存錢買一輛不錯的車。

4.別不學AI

隨著AI導致人事招聘凍結與基層職位消失，不學習AI將使個人在就業市場失去競爭力。辛格認為，AI對各行各業均造成影響，要保持求職競爭與財富累積，千萬不要低估學習AI的重要性，並建議要學AI指令，了解這項技術如何提高生產力。

5.退稅陷阱

辛格認為，退稅是多繳給政府的錢，「他們沒付利息就扣下來，現在才把錢還給你」，與其在拿到退稅款項後進行消費，不如用在儲蓄、償還債務或是投資上。

6.別只繳最低還款額

僅支付信用卡或債務的最低還款額是陷入貧窮的惡性循環，到最後可能需要支付兩倍甚至更多的費用。辛格建議，應該透過削減開支、提高收入來償還卡債。

7.高收益賬戶要注意

雖然高收益儲蓄賬戶（HYSA）是存放緊急預備金的好地方，安全可靠、利率可達4%至5%，但考量到聯準會降息、通貨膨脹與所得稅等因素影響，最終收益可能遠低於預期。辛格提醒，要去查看高收益儲蓄賬戶的利率，並考慮把多餘的現金投資於能更有效累積財富的資產。