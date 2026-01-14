　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪地冒出神秘手臂　滑雪男驚見「活埋現場」急挖50公分厚雪救人

記者李振慧／綜合報導

一名男子在瑞士滑雪時，意外在積雪很厚的雪地中發現一隻伸出的手臂，他原本以為對方只是一名普通的滑雪者需要幫忙，沒想到靠近發現，對方幾乎全身都被埋在雪中，慘被活埋。

雪地冒出神秘手臂　滑雪男驚見「活埋現場」急挖50公分厚雪救人。（圖／翻攝自instagram／matteozilla）

▲滑雪男意外發現有人被活埋。（圖／翻攝自instagram／matteozilla）

雪地伸出一隻手　男子活埋畫面震撼

身為創意總監的37歲男子馬泰奧(Matteo Zilla)近來在網路上分享，10日在恩格爾貝格(Engelberg)當地滑雪的他，四周看起來十分平靜，然而途中卻看到遠方疑似有一隻手臂從雪堆中伸出來。

馬泰奧因為好奇上前查看，沒想到看到一名男子被活埋，全身只剩一隻手和腿露在外面，急忙試圖把人從約40至50公分厚的積雪中挖出。

新雪積到50公分　男子意外受困

馬泰奧表示，「當天下了約40到50公分厚的新雪，雪況很好，積雪很厚，當我看到那人時，原本以為他可能不小心弄丟滑雪板了，所以過去幫忙，結果看到他只有一隻腳露在外面，趕緊把他臉上和身上的雪清除」。

獲救男子後來告訴馬泰奧他們，他滑雪時因為沒注意到小樹叢，所以翻倒在雪地中，幸好沒有受傷。馬泰奧把影片分享在網路後立即爆紅，短短幾天已獲得70多萬點閱，許多網友大讚他英勇救人。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

