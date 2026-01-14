被求處死刑！尹錫悅「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘　律師聽到打瞌睡

▲ 特檢13日求處尹錫悅死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴遭控內亂首謀罪，13日深夜在首爾中央地方法院進行最後陳述，堅稱戒嚴是為喚醒國民監督制衡「亡國惡行」，並批評檢方起訴書是「不符客觀事實和基本法律常識的妄想與小說」。特檢團隊當天稍早求處尹錫悅死刑，據報他聽聞求刑時還一度輕笑環視法庭。

激辯15小時凌晨陳述 律師當庭打瞌睡

綜合《韓聯社》等韓媒，法庭激辯從13日下午持續至14日凌晨，尹錫悅於開庭約15小時後的凌晨0時11分開始最後陳述，他滿臉漲紅、聲調高昂地宣讀準備好的文稿，發言長達89分鐘，辯護律師尹甲根甚至被捕捉到忍不住打瞌睡。

尹錫悅強調，這場「僅持續數小時的戒嚴是近現代史上最短的戒嚴」，卻遭所有調查機關圍剿，連帶讓眾多忠於職守的公職人員遭到濫捕，形容整起事件是「象徵肅清與鎮壓的瘋狂劍舞」。

辯稱僅少數兵力且非武裝 國會表決史上最快

對於國會遭軍警包圍的指控，尹錫悅辯稱僅投入少數兵力，且部分處於「非武裝狀態」，甚至遭現場群眾毆打，國會議員也未受到實質阻攔，「凌晨1時3分以190票通過解除戒嚴決議，可能是全世界最迅速的表決。」辯護律師金洪一也主張，尹錫悅僅與前國防部長金龍顯商議戒嚴，不存在組織化叛亂集團。

特檢：比全斗煥更嚴重 應嚴格懲處

但特檢團隊求刑時嚴厲指出，這起由公職菁英發動的憲政破壞行徑，其嚴重性應比全斗煥、盧泰愚政權更嚴格懲處，強調尹錫悅在非戰爭、非國家緊急狀態下違憲動員軍警，對國家安全與人民生存造成根本侵蝕。

法院預計2月中旬宣判，外界普遍認為即便判死，因南韓自1997年起已停止執行死刑，實際執行機率極低。