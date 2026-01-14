快訊／川普聲援抗議民眾：對伊朗貿易國加徵25％關稅生效！

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日再度公開聲援伊朗反政府示威民眾，鼓勵他們持續抗爭，並宣稱美國的「援助正在路上」。他同時宣布，美國已對所有與伊朗進行貿易的國家所生產商品課徵25％關稅，並強調該措施「今天（13日）剛生效」。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普喊話伊朗抗議群眾：繼續抗議吧

川普13日前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn），參觀福特汽車在當地的工廠，隨後在底特律（Detroit）發表演說。他在演說中大力宣揚自己重返白宮後推動的關稅政策，稱相關措施已促使製造業回流美國，帶動汽車產業等領域出現新一波投資。

談及伊朗局勢時，川普直接向示威群眾喊話表示，「繼續抗議吧，如果可能的話，接管你們的機構」，並要求民眾記下「殺人與施暴者」的名字，強調這些人「將付出非常沉重的代價」。他也透露，已取消與伊朗官員的所有會議，直到當局停止對抗議者的血腥鎮壓為止。

川普強調已加徵25％關稅

川普指出，「援助正在路上」，並重申已對所有與伊朗進行貿易的國家祭出關稅措施，「今天剛生效」。他昨天已在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，凡是與伊朗做生意的國家，其輸美商品一律課徵25％關稅，且即刻實施。

若已施行 中國現有關稅將跳增至45％

不過，綜合美國媒體報導，川普的說法尚未交代多項關鍵細節，包括新關稅是否會疊加在現有稅率之上。若全面疊加，來自中國的輸美商品關稅可能至少升至45％，高於目前的20％水準。除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其，也被視為伊朗的重要貿易夥伴。

外電指出，伊朗這波抗議潮最初源於經濟與民生困境，隨後迅速演變為反對1979年革命後建立的神權體制政權。根據人權監督組織統計，這波示威活動的死亡人數已超過2000人。

伊朗當局則將抗議民眾定調為受到美國與以色列支持的「暴徒」。川普近來多次警告德黑蘭政府，若美方認定伊朗對反政府抗議者動用致命武力，將不排除採取軍事行動，但至今尚未說明是否已就具體回應方案作出最終決定。