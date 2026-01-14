快訊／川普取消美伊會談！喊話伊朗民眾「奪回政權」：救兵在路上

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普今（13日）稍早在自家社群平台「真相社群（Truth Social）」發文，公開聲援伊朗反政府抗爭，呼籲示威者「持續抗議、接管你們的制度」，並直言「救兵已在路上（HELP IS ON ITS WAY）」，同時宣布已取消所有與伊朗官員的會談，直到伊朗當局停止對抗議民眾的「無意義殺戮」。

川普在貼文中以全大寫強硬表態，要求伊朗抗爭者記下「殺人者與施暴者」的名字，警告相關人員未來將付出「巨大代價」。他並強調，美國不會與一個對自己人民開火的政權進行對話，此舉也被外界解讀為美伊關係急遽降溫的重要訊號。

不過，川普所指的「協助」內容為何，目前仍不明朗。外媒指出，白宮官員私下證實，川普今日將聽取多項對伊朗的因應方案簡報，選項涵蓋軍事與非軍事手段。白宮發言人日前也曾透露，空襲屬於「眾多選項之一」，但強調外交仍是優先選項。

人權組織「人權活動新聞社（HRANA）」指出，自去年12月底伊朗抗爭爆發以來，已有至少1847名示威者喪命，死者包含未成年者與平民，總死亡人數可能接近2000人。不過，由於國際媒體無法進入伊朗採訪，相關數據仍難以獨立查證。

川普隨後短暫現身白宮草坪準備前往底特律發表經濟演說，面對媒體提問僅回應「去看我的貼文」，未進一步說明對伊朗的具體行動方向。外界分析，川普慣用「戰略模糊」手法施壓對手，但此次罕見公開鼓動抗爭，也讓國際社會高度關注美國是否將進一步介入伊朗局勢。