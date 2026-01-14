住院性侵！新進病患「沒喉結」　遭同房男2度壓制洩慾

▲英國一名跨性別者在精神病房遭性侵。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一間醫院的精神病房驚傳性侵案，生理性別為女性、性別認同為男性的受害者，入院不到1小時就被性侵，並且很快又被二度侵犯。

剛入院就被盯上 身材懸殊逃不掉



《每日郵報》報導，此案2022年4月12日發生在蘭貝斯醫院（Lambeth Hospital）一間專門收治男性患者的精神病房。

受害者身高僅152公分，剛入院就被發現是生理女性。2名嫌犯瘋狂追問「妳是女生嗎？」其中一人確認後還大喊「沒有喉結、沒有喉結！」

儘管受害者立刻離開現場，仍被183公分、身材魁梧的嫌犯托馬斯（Davointe Thomas）擋住去路，逼進一間儲藏室性侵。

受害者事後逃離現場，返回自己的房間，不久後前往電視區，卻又再度被嫌犯跟蹤，壓制沙發上侵犯。在此過程中，另一名29歲嫌犯巴德喬（Luther Badejo）一直在幫忙「把風」。

Woman identifying as a man is 'raped in all-male psychiatric hospital ward', court hears https://t.co/2Kd2IAquSV — Daily Mail (@DailyMail) January 13, 2026

醫院人力不足 2嫌撇清犯案

檢察官貝克斯（Kate Bex）在法庭上指出，該病房主要收治嚴重精神疾病的男性患者，部分患者則因違反心理健康法而被警方強制送醫，「醫院因人力短缺，未能為這名生理女性患者提供一對一監護，使其在無適當監督的情況下遭到攻擊」。

受害者事後報警並被送往國王學院醫院（King's College Hospital）接受檢查，但也指控工作人員並未提供幫助。

托馬斯起初對警方表示「無可奉告」，但得知精液被驗出後，改口聲稱「雙方很友好，我沒有強迫他」。巴德喬則宣稱不記得任何事件經過。2名被告目前均否認性侵指控，案件仍在審理中。

ETtoday新聞網提醒您：

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。