國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅遭求處死刑「當庭輕笑」！法院2月中旬宣判內亂案

記者閔文昱／綜合報導 

南韓前總統尹錫悅因涉發動緊急戒嚴、觸犯內亂首謀罪，13日在首爾中央地方法院完成一審結案辯論。檢方指出，尹錫悅在非戰爭、非國家緊急狀態下，違憲動員軍警、破壞憲政秩序，犯罪性質極為重大，正式向法院求處死刑。法院預計於2月中旬宣判。

檢方：違憲戒嚴具「反國家性質」

根據起訴內容，尹錫悅於2024年12月3日宣布緊急戒嚴，並動員軍警介入國政，引發社會動盪。檢方在庭上指出，宣布戒嚴已背棄總統應有的憲法責任，從目的、手段到執行方式，均對國家安全與人民生存構成根本侵蝕，屬於典型的反國家行為。

本案今日於首爾中央地方法院刑事第25合議庭進行最終辯論，審理對象除尹錫悅外，還包括前國防部長金龍顯等共8名被告。檢方除求處尹錫悅死刑外，也請求對金龍顯判處無期徒刑，並對前情報司令官盧相元求處30年有期徒刑。

▲▼ 南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

辯護團類比伽利略　尹聞死刑輕笑

對於檢方指控，尹錫悅的辯護團則強烈反駁，將其比擬為伽利略、布魯諾等「遭多數人誤判的歷史人物」，並強調「多數意見不等於真相」。法新社報導指出，當檢方當庭提出死刑求刑時，尹錫悅一度輕笑並環顧法庭，引發旁聽席一陣騷動，其支持者甚至怒斥檢方「瘋子」、「胡說八道」，隨即遭法官制止。

即使判死　實際執行機率低

儘管檢方求處極刑，但外界普遍認為，即便尹錫悅最終被判死刑，實際執行的可能性仍相當低。韓國自1997年以來已實質停止執行死刑，形同「事實廢死國家」。不過，檢方強調，唯有最嚴厲的裁決，才能避免憲政悲劇重演，並向社會釋放明確警訊。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩
大樂透1.1億頭獎一注獨得
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼

