快訊／艾美獎男星布斯菲爾德涉「性侵男童」2年！　本人自首了

▲演員兼導演布斯菲爾德自首。（圖／達志影像／美聯社）

▲演員兼導演布斯菲爾德自首。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

曾獲艾美獎肯定的美國導演兼演員布斯菲爾德（Timothy Busfield），因涉嫌性侵未成年男童，於13日主動向新墨西哥州警方投案，並在阿布奎基接受警方拘留。

獲獎導演遭控虐待兒童

阿布奎基警方指出，已於1月9日對布斯菲爾德發出逮捕令，指控他涉及2項「對未成年人進行刑事性接觸」罪，以及1項「虐待兒童」罪。相關指控源於布斯菲爾德在執導電視影集《The Cleaning Lady》期間，涉嫌於片場不當觸摸一對年幼雙胞胎兄弟。

警方提交的刑事起訴文件指出，其中一名男童表示，自己7歲時曾遭布斯菲爾德隔著衣物觸摸私密部位3至4次，8歲時又在另一次場合遭觸摸5至6次。男童向警方表示，因布斯菲爾德是導演，擔心對方生氣，因此不敢對外透露。其雙胞胎兄弟也向警方表示曾遭觸碰，但未說明具體部位，並稱因害怕惹麻煩而未通報。

布斯菲爾德自首　遭警方拘留

阿布奎基警察局發言人加耶戈斯（Gilbert Gallegos）證實，布斯菲爾德已完成收押程序。布斯菲爾德去年秋天接受警方訪談時否認指控，並聲稱男童母親可能因孩子被劇組換角而挾怨報復。他表示，自己可能只是抱起或搔癢孩子，因拍攝現場氣氛較為輕鬆。其律師截至目前尚未對外回應。

性侵行為長達一年多　男童出現PTSD

根據起訴文件，雙胞胎母親已向兒童保護機構通報，指稱相關不當行為發生於2022年11月至2024年春季。警方調查於2024年11月展開，起因是一名新墨西哥大學醫院醫師通報，指男童父母在律師建議下前往就醫並揭露此事。

文件顯示，其中一名男童已被診斷出罹患創傷後壓力症候群與焦慮症，社工記錄指出，男童曾表示反覆夢見遭布斯菲爾德觸碰的情景。

《The Cleaning Lady》共播出4季，於2025年結束，由華納兄弟（Warner Bros.）製作。起訴文件指出，華納兄弟曾就相關指控進行內部調查，但未能取得可供佐證的結果。

布斯菲爾德為演員吉爾伯特（Melissa Gilbert）之夫，過去曾演出《The West Wing》、《Field of Dreams》及影集《Thirtysomething》，並於1991年憑《Thirtysomething》獲得艾美獎戲劇類最佳男配角獎。

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

01/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

