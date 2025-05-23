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國際火線／共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

▲▼ 美國聯邦眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

「麥卡錫主義2.0」？美國前眾議院院長凱文·麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

如果說，政治是一門藝術(當然也有人認為是騙術)，那麼1950年代初叱吒一時、翻雲覆雨的威斯康辛州參議員約瑟夫·麥卡錫(Joseph McCarthy)，絕對稱得上是一名「大藝術家」。 他在全美引發的「恐共症」，讓美國陷入集體的歇斯底里瘋狂之中，長達數年。

而且，他的Legacy(遺產)：「麥卡錫主義」(McCarthyism，此一詞彙是《華郵》政治漫畫家布洛克所創)一直傳承到今天，造福不少政治人物，並且獲得信徒們繼續發揚光大，形成第三波「紅色恐慌」，讓共產黨這個詞繼續把大家嚇得皮皮剉。例如之前卯起來抗中的拜登總統任內，眾議院出現過一位共和黨籍的議長，名字也叫麥卡錫(Kevin McCarthy)；夠巧合吧？

▲叱吒一時的美國共和黨參議員約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 曾經叱吒風雲的美國參議員約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨籍約瑟夫·麥卡錫成名一役，是在1950年2月9日的「林肯紀念日」，面對西維吉尼亞州共和黨婦女會的一場演說上。當時他聲稱自己手上有一張紙，上面記錄著在國務院工作的共產黨人名單。日後媒體最常引用他所說的一段話是：「我手中的這份名單上有205人。國務卿(艾奇遜)已經承認他們是共產黨員，他們都在國務院工作、左右國家政策。」

這類語不驚人死不休的演說和指控，讓他迅速獲得全國關注，一躍成為全美最知名政治人物。俄國「十月革命」後，美國共產黨(CPUSA)於1919年成立。根據美國憲法，他們是合法政黨，但是連接發生的美蘇冷戰及韓戰，讓多數美國人對共產黨從厭惡演變成恐懼。麥卡錫以「愛國」、「保護國家安全」之名吹響「剿共」號角，讓無數美國共產黨人及「共黨同情者 」，紛紛淪為待宰羔羊。

▲1947年美國的政治宣傳漫畫《這就是明天？共產主義下的美國！》。（圖／公共版權照片）

1947年美國的反共宣傳漫畫：《這就是明天？共產主義下的美國！》。（圖／公共版權照片）

美國本身本來就有「防共」機制；例如政府內部有「忠誠審查制度」、眾議院有鼎鼎大名的「非美活動委員會」(HUAC)。而當時的「聯邦調查局」(FBI)局長胡佛(John Edgar Hoover)更是全美最狂熱、最有權勢的反共份子。他們的「清共」動作，本來都是在暗地裡進行的。

然而經過麥卡錫鑼鼓喧天的呼喊「大家一起抓共諜！」後，不管自願還是被迫，他們也就只能把事情擺上檯面，配合演出了。麥卡錫之所以能夠如此有恃無恐，原因是有許多保守派團體：例如天主教會、婦女反共組織、退伍軍人協會等全力挺他。

▲麥卡錫和他的獵巫搭檔科恩(右)在國會同框的照片。（圖／美國國會圖書館檔案照）

▲ 麥卡錫和他的獵巫搭檔科恩(右)在國會同框的照片。（圖／美國國會圖書館檔案照）

問題是：麥卡錫是一門不受控的「自走砲」。他往往是在毫無證據的情況下提出指控，而他提供的「共諜」數字，又經常是「初一十五不一樣」，形同獵巫。

例如他在參議院(國務院職員忠誠調查委員會)的聽證會上，點名指控著名外交官謝偉思(John　S.Service)是「中共同路人」；知名漢學家拉鐵摩爾(Owen Lattimore)是「蘇聯間諜」。但他的指控後來都被認定為查無實據，然而，謝偉思還是因為上述指控「被丟了官」。

▲美國原子彈之父奧本海默。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 奧本海默因為「涉共」，遭美國原能會撤銷接觸機密的安全許可。（圖／達志影像／美聯社）

著名電影《晚安，祝你好運》(GoodNight,and Good Luck)裡有一句著名台詞說：「調查與迫害之間，只是一線之隔」。「麥卡錫主義」風暴造成的受害人數難以估算，至少數百人被關押，約1.2萬人因此丟掉工作。

被列入「涉共黑名單」、遭到調查或迫害的名人，名單列出來嚇死人，我在這裡只列出三個供大家參考：「神人級」科學家愛因斯坦、「美國原子彈之父」奧本海默、以及因此被迫返回大陸的「中國原子彈之父」錢學森。夠嗆了吧？

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