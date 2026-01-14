醫院淪戰區！伊朗血腥鎮壓「瞄準眼睛、生殖器」　醫控：蓄意殺人

▲ 伊朗當局血腥屠殺，周末仍有數千人上街抗議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗反政府示威進入第17天，當局鎮壓手段日益殘暴，德黑蘭一名眼科醫師揭露，光是一間醫院就收治逾400起槍擊造成的眼部創傷案例，醫護人員疲於應對不斷湧入的傷患，場面宛如戰地醫院。

3名伊朗醫師透過管道向《衛報》轉述第一線慘況，急診室擠滿遭槍擊的示威者，傷口集中在眼睛和頭部，「安全部隊刻意瞄準頭部和眼睛射擊，要讓這些人再也看不見，就像2022年那樣。」德黑蘭一名醫師還透露，許多患者必須摘除眼球，導致永久失明。

貨幣貶值引爆抗爭 當局斷網掩蓋鎮壓

這波示威潮始於去年12月28日，起因為伊朗貨幣突然大幅貶值，隨後演變為2009年來規模最大的反政府運動。每晚有數以萬計的民眾走上街頭，高喊「獨裁者去死」等口號，矛頭直指最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。當局8日切斷網路與行動通訊，將伊朗人民與外界徹底隔絕，人權組織指控，政府利用媒體封鎖掩蓋殘酷鎮壓。

總部設於美國的人權活動家新聞社（HRANA）統計，已有逾2000人在抗爭中喪生，短短2周就達到2022年數月抗爭的4倍，其中逾9成為示威者，另有1萬6700多人被捕。但醫師們懷疑，實際死亡人數遠高於此，因為網路斷線後仍有大量傷患湧入醫院。

▲ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外排滿屍袋。（圖／路透）

醫院如戰區 醫護痛哭、傷患爆滿

德黑蘭醫師描述，「就像戰爭片裡在野外急救傷兵的場景，我們沒有血、醫療用品不足，這裡簡直就是戰區。」他的同事更在寒冷天氣下於醫院外的空地搶救傷患，因為病房早已爆滿。網路中斷令他們無法聯繫其他醫師和急救單位，安全部隊還不時闖入醫院逮捕受傷示威者，「我的同事們極度痛苦、疲憊和驚恐，他們忍不住崩潰落淚」，還有一名醫師在前往醫院途中被開槍射中，身受重傷。

蓄意瞄準眼睛和生殖器 使用霰彈槍和實彈

醫護人員從病患傷勢研判，當局蓄意瞄準示威者眼睛，且使用霰彈槍發射金屬彈丸，也動用實彈步槍。德黑蘭醫師說明，「他們的眼睛被霰彈擊中，這是故意的，他們開槍就是要致命。」他的同事從一名示威者體內就取出20顆彈丸。美國阿卜杜拉赫曼人權中心（Abdorrahman Boroumand Center）發言人也稱，示威者眼睛和生殖器遭射擊，至少一名少女骨盆中彈，情況危急。

▲ 民眾11日為喪命的安全部隊成員及平民送葬。（圖／路透）

官方反控示威者暴力 雙方說法天差地別

伊朗政府反控抗議者才是暴力源頭，公布所謂外國破壞分子影片，並以示威者毆打員警、遜尼派武裝組織槍手殺害警察局長、清真寺遭洗劫等事件作為證據。HRANA數據顯示，至少135名政府相關人員在抗爭中喪生。

但突破斷網限制的示威者見證截然不同的景象，一名20歲抗議者表示，9日在德黑蘭的和平示威很快就因安全人員介入而變調，「我們只是高喊『國王萬歲』，便衣殺手就滲入人群，從背後近距離朝頭部開槍。我們四處逃竄，根本不知道他們有沒有收屍。」

影片曝光血腥鎮壓 醫：真實慘況連百分之一都沒報

社運人士傳給《衛報》的影片中，德黑蘭西部阿爾博茲省（Alborz）法爾迪斯市（Fardis）發生激烈鎮壓行動，隨後一名示威者倒地，口中不斷湧出鮮血。一旁的示威者尖叫喊著，「他沒呼吸了！拜託撐住，老天爺，拜託撐住！」

一名已離開伊朗的醫師向美國伊朗人權中心透露，「國際媒體播出的畫面和數據連現實的百分之一都不到，因為資訊根本傳不出去。這是大規模傷亡事件，我們的設施、空間和人力遠遠不足以應付湧入的傷患。」