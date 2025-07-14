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懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

▲普發現金三讀，國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

▲普發現金1萬三讀，國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院11日三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，未納入台電1000億撥補，但增列普發現金1萬元。不過綠營砲轟，藍白不顧國家財政紀律，普發現金是債留子孫，只是為了大罷免大撒幣。然而回顧過往，從馬英九到蔡英文政府，都曾分別推出4項振興方案，包括消費券、三倍券、五倍券再到普發現金6000，其目的、成本和效益均有所不同。因此，《ETtoday新聞雲》特別整理個別的差異與淵源，供讀者參考。

2009年消費券

2008年11月，行政院經濟建設委員會建議以發放「消費券」方案來促進景氣活絡。經立法院立法通過《振興經濟消費券發放特別條例》，以舉債新台幣858億元（以台灣總人口約2,300萬人，每人3,600元估算）的方式籌措財源編列特別預算。

目的：為應對2008年全球金融海嘯對台灣經濟造成的衝擊，如公司放無薪假、減薪、裁員等，馬政府推出消費券以刺激經濟、提振消費信心。

金額：每人可領取總計3,600元的消費券，包含3張200元及6張500元面額的紙本券。消費券不得找零，但可與現金合併使用。

成本：政府總預算為858億元，行政成本約19.6億元。

效益評估：由於消費券流通不頻繁，其乘數效果有限，對GDP的貢獻僅約0.28%至0.43%，低於馬政府原先預估的0.66%，審計部坦言，消費券對經濟成長的貢獻不如預期。

▼消費券。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼消費券。（圖／記者陳以昇翻攝）

2020年振興三倍券

2020年6月，新冠肺炎(COVID-19)在世界各地大流行，造成全球許多企業倒閉，經濟衝擊嚴重。為避免全球因疫情封鎖帶來的經濟衰退，政府在防疫工作獲得控制下，順勢推出刺激經濟、振興經濟的「振興三倍券」。

目的：因應2019新冠疫情對內需服務業的衝擊，在疫情趨緩後推出，旨在振興經濟與紓困。

金額：避免國人將振興經濟的財政支出變相儲蓄起來不消費，政府推動振興三倍券，由國人自己出資1000元，購買3000元價值的三倍券，鼓勵國人將三倍券在短期內投入國內市場消費，振興內需。

領取方式：分為紙本和數位兩種。

成本： 政府總支出約510億5,100萬元，行政成本約共22億5,600萬，另外，印刷成本約5.4億元（每張3元），加上分裝配送費，成本超過11億元。

效益評估：根據經濟部報告，三倍券帶動的經濟效益至少超過1,000億元，對GDP的貢獻最高可達0.53%。

▼行政院長蘇貞昌說明三倍券。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌、政委唐鳳2日說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

▼三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

2021年振興五倍券

2021年9月，行政院長蘇貞昌宣布，面對疫情，政府不敢掉以輕心，除執行紓困外，更要振興經濟，因此政府將規劃  推出五倍劵。蘇院長表示，2020年三倍券推出後，創造很大的經濟效益，2021年振興五倍券整體方案預估將創造新臺幣2,000億元的效益，不僅「更好領、更好用、更刺激」，也可較去年創造更大的振興效果，讓臺灣邁向新階段，全體國人過更好的生活。

目的：為應對2021年5月台灣本土疫情爆發導致的經濟停滯與產業衰弱，政府規劃發放五倍券以刺激消費、活絡經濟。

金額與形式：原規劃民眾須支付1,000元換取5,000元振興券，但後因外界抗議，行政院拍板全民免付1,000元，直接領取5,000元振興券。

領取方式：分為紙本和數位兩種。

成本：總預算估計1,100億元，印製發放費用約20多億元，行政成本預估與三倍券相近。

▼五倍券。（圖／資料照）

▼五倍券。（圖／記者蕭筠攝）

2023年每人6,000元現金

2023年1月5日，行政院長蘇貞昌表示，2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元，扣除應分配給地方政府稅收，中央政府可運用部分為3,800億元，將依蔡英文總統指示，從三大面向執行，包括：以1,000億元，額外撥補勞健保基金財務缺口、增加電價補貼；另以1,000億元，啟動「加強韌性經濟方案」；至於剩餘的1,800億元，除預留400億元因應不時之需外，每人也將普發現金6,000元。

目的：政府考量2022年稅收超徵新台幣4,500億元，決定將經濟果實適度與全民共享，在通膨與升息壓力下全球景氣放緩之際，為經濟成長提供及時幫助。

金額與形式：每人普發6,000元現金，這是台灣首次發放現金的紀錄。

領取方式：領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

成本：不需額外設計、印製鈔券，主要為印鈔成本（即發行現鈔的固有成本）。

2025年每人10,000元現金

2025年為因應美國總統川普對等關稅衝擊，國民黨在立法院推動「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，國民黨說明，2024年政府超徵5283億元，全民1人發1萬，也只花這5283億的40%左右。

7月11日三讀通過總規模高達5450億元的特別條例，未納入撥補台電1000億元，但明訂「發放每人現金新台幣1萬元」，同時必須在2025年10月底前完成發放。該特別條例三讀通過後，若總統府完成公告，行政院將依法編列特別預算，並再送立法院審查通過後方可正式啟動發放流程。

金額：法案明訂發放每人10,000元現金。

變數：行政院仍在評估如何因應，不排除跳過覆議，待總統公布後直接聲請釋憲，或不編列特別預算。

總體而言，政府在不同經濟衝擊下，嘗試多種刺激消費的政策。從早期的消費券到後來的振興券（三倍券、五倍券）、普發現金6000元，再到7月11日立法院三讀的普發現金1萬，目的不斷演變，但也伴隨著不同的成本、預期效益和社會爭議。

▼全民共享普發現金。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼全民共享普發現金。（圖／記者屠惠剛攝）

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