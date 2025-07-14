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柯文哲明開延押庭　黃國昌坦言：「審檢聯手」很難樂觀

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，15日將召開延押庭。對此，民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，從審理開始迄今「檢察官不斷自打臉、法官卻忙著救援」的「審檢聯手」情況看來，很難樂觀。他直言，當一個國家的司法人員，因為執政者的黑手大舉伸入，變得只能唾面自乾，司法不再是為了實現公平正義，而是墮落為掌權者的工具。

黃國昌表示，明天，柯文哲主席將再度出庭，法官也將召開延押庭，決定是否繼續羈押柯主席。案子起訴已超過半年，其實早就沒有關押柯主席的理由與必要，否則前一次的延押裁定，就不會只剩蒼白無力的例稿；然而，從審理開始迄今「檢察官不斷自打臉、法官卻忙著救援」的「審檢聯手」情況看來，很難樂觀。

黃國昌提到，上週四，柯文哲主席在法庭上質疑，資料都在檢察官手中，有的甚至根本沒出現在法庭，但為何可以一而再、再而三在媒體上公布，痛批北檢已經到了「唾面自乾」的程度。

黃國昌指出，同一天，問案宛如流氓，嗆被告「你給我試試看」的北檢檢察官林俊言，雖然在5月28日北檢內部投票僅是第六名，未能獲得推薦為主任檢察官。但因為當初其中一位被推薦的檢察官李頲翰，捲入桃色風暴的醜聞被剔除，林俊言因而敗部復活，獲得推薦為主任檢察官，等待本週法務部部長鄭銘謙的最後欽點。

黃國昌再指，至於檢察官李頲翰只被記了一支警告，遭外界質疑是因為其壓著鏡電視弊案不辦，連證人都不准傳，所以獲此恩典，北檢迄今都沒有出面說明，也因此招致更多批評。

黃國昌批評，違法濫權的林俊言被推薦升官、私德敗壞的李頲翰被輕輕縱放，相同之處，都是因為「站對邊」。「上面」交代要嚴辦的案子，使命必達；「上面」交代不要辦的案子，同樣也是使命必達。

黃國昌說，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、北檢檢察長王俊力有可能不知道林俊言和李頲翰幹了這些狗皮倒灶的事，會斲傷人民對司法的信任嗎？他們非常清楚。但，就如同柯主席所言，即使知道，也只能「唾面自乾」，因為他們同樣也有「上面」。

最後，黃國昌直言，當一個國家的司法人員，因為執政者的黑手大舉伸入，變得只能唾面自乾，司法不再是為了實現公平正義，而是墮落為掌權者的工具。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

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