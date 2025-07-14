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台灣關稅遲未公布　藍黨團質疑「黑箱作業」：要拖過大罷免？

▲▼國民黨團召開 攏係假 罷團 假專車 真賄選 公督盟 假監督 真側翼 記者會 陳玉珍 翁曉玲 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團副書記長翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普近來連續公布多國關稅稅率，但名單始終未見到台灣，而台灣的關稅至今尚未出爐，負責率領談判團隊前往美國的行政院副院長鄭麗君，卻在12日清晨返台，面對媒體追問，她並未對關稅談判結果做出回應。國民黨立委翁曉玲今（14日）質疑是否黑箱作業？民進黨政府與鄭麗君，要不要拿出當時太陽花學運質疑服貿協議涉黑箱作業的精神出來，為何不敢公開與美談判的事項？

美國總統川普10日受訪透露，目前還沒收到關稅信函的國家，都將面臨全面性關稅，稅率落在15%到20%之間，但是否包含台灣不得而知。有人認為依照鄰近的日、韓25%關稅稅率，台灣恐怕不低於這數字，也有人樂觀認為會落在15%到20%之間。不過在關稅尚未出爐之際，率領談判團隊的鄭麗君卻提前返台，也讓外界霧裡看花，對於台灣最終稅率略顯擔憂。

國民黨團上午召開記者會，副書記長陳玉珍對此指出，美國4月2日公布的對台對等關稅率是32%，民進黨政府不停想讓川普歡欣愉快，因此央行放手讓新台幣飆漲13％，台灣的中小企業、出口商已經很難過，造成民眾失業潮，賴政府卻一再強調台美關稅談判過程氣氛良好。國民黨當然希望有好結果，但民進黨是刻意要拖到26日大惡罷後的8月1日才敢公布嗎？

陳玉珍認為，台灣已經送給美國台積電、吃萊豬，汽車、農業恐都被對美零關稅犧牲，更買單美國阿拉斯加州的天然氣、增加軍購等，台灣都跪下去，讓川普再次偉大了。賴政府也不發1萬元給全民，賴不讓中華民國再次偉大，是在幫美國做事、當美國的殖民政府嗎？

副書記長翁曉玲也痛批，行政院是否在進行黑箱作業？民進黨政府與鄭麗君，要不要拿出當時太陽花學運質疑服貿協議涉黑箱作業的精神出來，為何不敢公開與美談判的事項？

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