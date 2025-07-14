　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯反罷活動爆哭　許淑華列昔日誇張行徑轟：726送她回去反省

▲許淑華批評徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲許淑華批評徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委徐巧芯13日舉行反惡罷後援會成立大會，台北市長蔣萬安到場站台，過程中提到「一直以來巧芯衝鋒陷陣與惡勢力搏鬥，現在是我們最有力量的資源就是手中這一票，松山信義需要徐巧芯、蔣萬安需要徐巧芯」，徐巧芯聽聞後瞬間淚崩，頻頻拭淚。對此，民進黨北市議員許淑華今（14日）批評這是「鱷魚的眼淚」，她也列舉徐巧芯昔日誇張行徑，強調真正欲哭無淚的，是台灣人才對吧，大家7/26投「同意罷免」，送徐巧芯回去好好反省。

徐巧芯13日舉行反惡罷後援會成立大會，邀請台北市長蔣萬安到場站台，過程中蔣萬安提到「我所知道的徐巧芯其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，她是帶著傷繼續往前衝，一直以來巧芯為我們衝鋒陷陣與惡勢力搏鬥，現在是我們最有力量的資源就是手中的這一票，松山信義需要徐巧芯、反對勢力需要徐巧芯、蔣萬安需要徐巧芯、中華民國需要徐巧芯」。徐巧芯聽聞後淚崩，頻頻擦拭淚水。

對此，許淑華表示，徐巧芯在演講上痛哭，其實只是鱷魚的眼淚。徐巧芯罔顧台北市民權益、破壞中華民國憲政、通過一堆親共法案，真正對徐巧芯感到欲哭無淚的，明明是台灣人才對。

許淑華指出，讓大家回顧一下徐巧芯是怎麼「照顧地方」的，大量佔用里民活動中心的時段，只為了宣傳自己的反罷免，但公民志工想安排小型說明會，就受到百般騷擾。

許淑華再指，協助收罷免連署書的咖啡店、書店，屢次收到惡意檢舉。公民於街頭自主收連署書，本來不用申請路權，卻在連續遭到惡意檢舉後，變成各種小活動都要反覆申請，根本是阻礙公民權。

許淑華說，徐巧芯肉搜曝光罷免志工的居住個資，卻在爆出違建爭議後威脅提告。支持者更多次暴力攻擊立場不同的公民，徐巧芯卻鮮少對受害者表達關心、譴責暴力，反而高調申請隨扈，每年花用國庫百萬公帑，大立委有隨扈保護，還一直欺壓小市民。

許淑華再說，與此同時，蔣萬安身為市長，還不斷動用行政不中立的手段幫忙徐巧芯，真正欲哭無淚的，是台灣人才對吧。

最後，許淑華強調，讓大家7/26一起出門投票，投「同意罷免」，送徐巧芯回去好好反省。

▼許淑華。（圖／競選總部提供）

▲▼許淑華。（圖／競選總部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李千娜21歲女兒登選秀節目！「母女臉長超像」網起底瘋猜
台灣剉咧等？川普對談判陷僵局　轉施壓他國
快訊／曾傳昇涉賭　一審判無罪
「警界郭富城」暫離警職　入伍服役6個月
快訊／余文正撞死3人　調查結果出爐
韓女演員癌症惡化病逝　享年31歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逾2千台器具6千人次投入南部重建　內政部再派40部專車千餘人支援

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

一圖看2350億可以做什麼　綠黨團揭藍白普發現金謊言

柯文哲明開延押庭　黃國昌坦言：「審檢聯手」很難樂觀

賴清德用罷免改變國會為憲政災難？　大法官提名人：總統不適宜

徐巧芯反罷活動爆哭　許淑華列昔日誇張行徑轟：726送她回去反省

台灣關稅遲未公布　藍黨團質疑「黑箱作業」：要拖過大罷免？

綠議員自爆「有人」出錢包專車罷免傅崐萁　陳玉珍：檢調別睡了

對兒少性侵案追訴、求償設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

掀賴清德昔稱發現金「最有效」　陳玉珍打臉：不要浪費時間釋憲

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【釣客怒罵】漁船逼近釣船航行！危險畫面全錄下

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

逾2千台器具6千人次投入南部重建　內政部再派40部專車千餘人支援

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

一圖看2350億可以做什麼　綠黨團揭藍白普發現金謊言

柯文哲明開延押庭　黃國昌坦言：「審檢聯手」很難樂觀

賴清德用罷免改變國會為憲政災難？　大法官提名人：總統不適宜

徐巧芯反罷活動爆哭　許淑華列昔日誇張行徑轟：726送她回去反省

台灣關稅遲未公布　藍黨團質疑「黑箱作業」：要拖過大罷免？

綠議員自爆「有人」出錢包專車罷免傅崐萁　陳玉珍：檢調別睡了

對兒少性侵案追訴、求償設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

掀賴清德昔稱發現金「最有效」　陳玉珍打臉：不要浪費時間釋憲

竹市暑期青春專案　稽查娛樂場所守護青少年安全

「鋅」口服藥短缺！食藥署控貨中　優先保留門診病人使用

洛磯第4順位選進伊森！「評價第1」游擊砲加入名將父親球隊

鳳小岳圓夢組團開唱！　觀眾狂喊「好帥」喜獻驚喜彩蛋

余文正詭異軌跡圖曝！離奇加速又放慢　市區飆81公里撞死3人

新北九大重劃區預售和成屋價差比一比　仁義價差近30萬元！

逾2千台器具6千人次投入南部重建　內政部再派40部專車千餘人支援

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

每天醒來就焦慮爆表？巴黎女生教你「3+5步驟」把早晨從慌亂變高級

台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

政治熱門新聞

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

遭爆婚內出軌　南投市長妻回應了

總統府公布「賴清德、災民對話全文」　怒駁報導斷章取義

罷免陳玉鈴「同意大於不同意」失敗　游顥：是個好成績

批普發現金違憲　柯建銘：買票絕對會被唾棄

不認同政院稱「普發1萬債留子孫」　黃暐瀚：過去發錢就不是？

南投罷免陳玉鈴失敗　詹江村轟國民黨沒用力宣傳：在幹什麼？

憲兵漢光運用北捷行兵力、物資轉用　「人攜式刺針飛彈」加入演練

台灣民意民調／罷免升溫！ 　藍營需催出5成5投票率才能抗衡綠

預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

全民「普發一萬元」懶人包一次看

賴清德稱不能什麼事都靠國軍　蔣萬安開轟了

遭質疑「綠友友」　大法官被提名人認妻為民進黨仲裁委員

南投議員陳玉鈴罷免案失敗　民進黨回應了

更多熱門

相關新聞

台灣關稅遲未公布　藍黨團：要拖過大罷免？

台灣關稅遲未公布　藍黨團：要拖過大罷免？

美國總統川普近來連續公布多國關稅稅率，但名單始終未見到台灣，而台灣的關稅至今尚未出爐，負責率領談判團隊前往美國的行政院副院長鄭麗君，卻在12日清晨返台，面對媒體追問，她並未對關稅談判結果做出回應。國民黨立委翁曉玲今（14日）質疑是否黑箱作業？民進黨政府與鄭麗君，要不要拿出當時太陽花學運質疑服貿協議涉黑箱作業的精神出來，為何不敢公開與美談判的事項？

花蓮有免費罷傅專車？　藍黨團：檢調別睡了

花蓮有免費罷傅專車？　藍黨團：檢調別睡了

賴清德昔稱發現金最有效　陳玉珍：別浪費時間釋憲

賴清德昔稱發現金最有效　陳玉珍：別浪費時間釋憲

批花縣府拿納稅錢辦反罷免　綠：傅崐萁急了

批花縣府拿納稅錢辦反罷免　綠：傅崐萁急了

全台唯一罷綠失敗！　吳崢揭2關鍵

全台唯一罷綠失敗！　吳崢揭2關鍵

關鍵字：

大罷免大罷免徐巧芯國民黨民進黨許淑華蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面