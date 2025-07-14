徐巧芯反罷活動爆哭　許淑華列昔日誇張行徑轟：726送她回去反省

▲許淑華批評徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委徐巧芯13日舉行反惡罷後援會成立大會，台北市長蔣萬安到場站台，過程中提到「一直以來巧芯衝鋒陷陣與惡勢力搏鬥，現在是我們最有力量的資源就是手中這一票，松山信義需要徐巧芯、蔣萬安需要徐巧芯」，徐巧芯聽聞後瞬間淚崩，頻頻拭淚。對此，民進黨北市議員許淑華今（14日）批評這是「鱷魚的眼淚」，她也列舉徐巧芯昔日誇張行徑，強調真正欲哭無淚的，是台灣人才對吧，大家7/26投「同意罷免」，送徐巧芯回去好好反省。

徐巧芯13日舉行反惡罷後援會成立大會，邀請台北市長蔣萬安到場站台，過程中蔣萬安提到「我所知道的徐巧芯其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，她是帶著傷繼續往前衝，一直以來巧芯為我們衝鋒陷陣與惡勢力搏鬥，現在是我們最有力量的資源就是手中的這一票，松山信義需要徐巧芯、反對勢力需要徐巧芯、蔣萬安需要徐巧芯、中華民國需要徐巧芯」。徐巧芯聽聞後淚崩，頻頻擦拭淚水。

對此，許淑華表示，徐巧芯在演講上痛哭，其實只是鱷魚的眼淚。徐巧芯罔顧台北市民權益、破壞中華民國憲政、通過一堆親共法案，真正對徐巧芯感到欲哭無淚的，明明是台灣人才對。

許淑華指出，讓大家回顧一下徐巧芯是怎麼「照顧地方」的，大量佔用里民活動中心的時段，只為了宣傳自己的反罷免，但公民志工想安排小型說明會，就受到百般騷擾。

許淑華再指，協助收罷免連署書的咖啡店、書店，屢次收到惡意檢舉。公民於街頭自主收連署書，本來不用申請路權，卻在連續遭到惡意檢舉後，變成各種小活動都要反覆申請，根本是阻礙公民權。

許淑華說，徐巧芯肉搜曝光罷免志工的居住個資，卻在爆出違建爭議後威脅提告。支持者更多次暴力攻擊立場不同的公民，徐巧芯卻鮮少對受害者表達關心、譴責暴力，反而高調申請隨扈，每年花用國庫百萬公帑，大立委有隨扈保護，還一直欺壓小市民。

許淑華再說，與此同時，蔣萬安身為市長，還不斷動用行政不中立的手段幫忙徐巧芯，真正欲哭無淚的，是台灣人才對吧。

最後，許淑華強調，讓大家7/26一起出門投票，投「同意罷免」，送徐巧芯回去好好反省。

▼許淑華。（圖／競選總部提供）