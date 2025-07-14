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普發現金1萬元三讀！國民黨團「苦民所苦」　藍委全數捐社福

▲▼行政院長卓榮泰拜會 國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團宣布，所有藍委的一萬元全數捐出。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院上周五三讀通過國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」版本，條文明訂每人普發現金1萬元，行政院表示，普發現金支出需舉債支應，債留子孫實屬不當。不過立院國民黨團今（14日）表示，國民黨全體立委苦民所苦、急民所急，決議將每一位藍委個人的1萬元現金，全數捐贈予社福機構。

國民黨團指出，正值國際經濟動盪，新加坡、韓國都普發現金救經濟抗通膨。政府近年稅收超徵高達1兆8700多億元，還稅於民、還錢於民才是政府當務之急。

國民黨團呼籲總統賴清德，不要換了位置就換了腦袋。賴總統擔任立委時親口說，「發現金是最有效、最具體、最簡單、最方便的退稅方案」。國民黨團表示，擔任國家元首不是最應該苦民所苦，急民所急嗎？怎麼當上總統後卻變得一毛不拔，冷血無情，甚至揚言要將發現金條例提出覆議、交付釋憲。

國民黨團強調，1萬元現金對民進黨高官是九牛一毛，但對平民百姓可能就是救命錢、救急錢、奶粉錢。請賴總統拿出總統應有的高度及格局，要求行政院儘速將普發現金相關預算案送交立法院審查，才是正辦。

國民黨立委預計捐贈的社福機構包括，喜憨兒社會福利基金會、創世社會福利基金會、罕見疾病基金會、中華民國運動神經元疾病病友協會。以實際行動協助社會上有需要的國人，一起救經濟、顧民生、助弱勢。

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