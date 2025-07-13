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斬首親爸「提頭顱拍片」上傳YouTube　美國男子終身監禁

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 莫恩在YT上傳自己舉著父親頭顱的畫面，口中不斷抨擊政府。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）去年因對政府政策不滿，在家中槍殺68歲父親麥可後斬首，稱父親干涉他策劃推翻政府，還在YouTube上傳他高舉頭顱的畫面。依據法院11日的宣判，莫恩的一級謀殺及恐怖主義等罪名成立，遭判處終身監禁，不得假釋。

紐約時報報導，莫恩現年33歲，他在法庭上承認2024年1月30日在費城郊區住處朝父親頭部開槍，接著使用廚房刀具等器具將其斬首。莫恩在法庭上道歉，但強調「我不為自己的行為感到愧疚」，毫無悔意。

莫恩在14分鐘的YouTube影片中，手持以塑膠袋包裹的父親頭顱，宣稱「這是麥可莫恩的頭，他在聯邦政府工作20多年，現在他因叛國永遠下地獄了」，並懸賞百萬美元暗殺FBI局長等高級官員。這段影片播放約5小時、累積超過5000次觀看之後才被移除。

▲▼美國賓州男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫恩在法庭上道歉，但強調「我不為自己的行為感到愧疚」，毫無悔。（圖／達志影像／美聯社）

整起事件起因於莫恩長期就業困難，曾控告聯邦政府學貸政策，聲稱自己是「受過度教育的白人」卻找不到工作。經調查，莫恩曾計畫打造一支民兵部隊，協助暗殺聯邦官員與法官，因為他認為這些人敵視他作為一名異性戀白人基督徒的生活方式。

檢察官珍妮佛舒恩（Jennifer Schorn）在記者會上表示，莫恩花時間把父親斬首並製作影片，目的只有一個，就是要確保影片成為明確的政治聲明，煽動暴力讓許多人感到恐懼。

針對此案，法官史蒂芬科爾（Stephen Corr）裁定，莫恩的一級謀殺罪、二級謀殺罪、2項恐怖主義指控、發出恐怖威脅、虐待屍體等罪名成立，判處他2項終身監禁，不得假釋。

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