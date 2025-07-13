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川普關稅最新名單！　墨西哥「8成出口品銷美」成最大苦主

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普將自8月1日起對墨西哥進口商品加徵30%關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普12日宣布，將自8月1日起對墨西哥進口商品加徵30%關稅，理由是雙方遲未達成全面貿易協議，同時點名墨西哥未能有效遏止毒品走私。對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）強調，雖仍願意持續談判，但國家主權永遠不會是談判籌碼。

根據《路透社》報導，面對川普開出的關稅新政，墨西哥總統薛恩鮑姆於索諾拉州（Sonora）出席活動時表示，「我一直都強調，在這種情況下要冷靜應對問題。」她指出，墨西哥清楚哪些議題可以與美國政府合作、哪些則不行，「而有一件事永遠不能拿來談，那就是我們國家的主權。」

▲▼墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

墨西哥有超過80%的出口產品依賴美國市場，2023年更超越中國，成為美國第一大貿易夥伴。此次川普（Donald Trump）針對墨西哥開出的30%稅率，儘管略低於加拿大的35%，仍對墨方構成極大壓力。

川普在公開信中點名「芬太尼」（Fentanyl）危機，強調儘管中國是主要化學原料來源，但大部分成品都是經由美墨邊境流入美國，相較之下，加拿大邊境走私量僅占0.2%，卻被課徵更高的35%稅率。

川普表示，「墨西哥確實在邊境問題上有協助我，但這還不夠。他們還是沒能阻止毒梟把整個北美變成販毒遊樂場。」

墨西哥經濟部則透露，在12日與美國官員舉行圓桌會議時，就已被告知美方將發出正式信函，「我們在圓桌會議上指出，這種待遇非常不公平，我們無法接受。」

川普聲稱，對歐盟與墨西哥開徵的30%稅率是「不屬於特定產業的額外措施」，也就是說，原本對鋼鐵（steel）與鋁（aluminum）徵收的50%關稅與對汽車徵收的25%關稅將繼續生效。

儘管各界批評不斷，川普近期祭出的各類關稅政策已開始為美國政府帶來每月數百億美元的稅收。根據美國財政部最新數據，截至6月的2025財政年度，海關關稅收入已突破1000億美元（約台幣3.27兆元），創下新高。

與此同時，這些關稅也讓美國與傳統盟友的關係越來越緊張。日本首相石破茂上週就表示，日本應降低對美國的依賴；加拿大與歐洲部分盟友也開始重新評估與華府的安全關係，有些甚至打算改採非美製的武器系統。

▲▼７／１２版美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀攝）

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