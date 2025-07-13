傳美施壓表態「保衛台灣」日澳驚訝錯愕　專家：不切實際

▲美國正向日本與澳洲施壓，要求兩國釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國《金融時報》披露，美國正向日本與澳洲施壓，要求兩國釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色。據信這是美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）過去數月推動的議題，但專家指出，美國自身立場都不明確，「川普總統尚未承諾要保衛台灣，因此美國若堅持要求他國作出明確承諾，不切實際」。

這是柯伯吉近期試圖說服美國在印太地區盟友的最新動作，目的是提升區域嚇阻力，並為可能爆發的台海戰爭預作準備。美日澳的會談內容包括勸說盟友增加國防開支，但要求盟友針對可能發生的台海戰爭給出承諾，則是美國提出的新要求。

不過消息人士透露，這項要求讓日本與澳洲感到驚訝，因為就連美國自身都沒有向台灣提出猶如空白支票般的保障。美國長期奉行戰略模糊政策，儘管前總統拜登4度表明美國將介入，但川普拒絕透露將會採取何種行動。

美國保守派智庫美國企業研究所亞洲專家庫伯（Zack Cooper）指出，當盟國既不瞭解台海衝突具體情況，也不清楚美國應對方式時，要盟國針對台海衝突將採取的行動提出具體說明，這是非常困難的事，「川普總統尚未承諾要保衛台灣，因此美國若堅持要求他國作出明確承諾，不切實際」。

報導指出，這項施壓主要鎖定的是日澳國防官員，並非更高層級人員。消息人士提到，這讓日本、澳洲、其他盟國代表集體感到錯愕。

柯伯吉在社群平台X發文提到，國防部正依照川普的意思行事，致力於「恢復嚇阻力，以實力換取和平」，而這包括敦促盟友增加國防開支以及在共同防禦方面的努力。美國官員透露，「我們不尋求戰爭，也無意對中國進行主導。美國當前所做的是確保自身與盟邦具備足夠軍力，支撐外交，保障和平」。