控制率0%！美國大峽谷2場野火狂燒　當局急撤500人

記者張方瑀／綜合報導

美國亞利桑那州大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）附近爆發大規模野火，火勢在短短24小時內急遽擴大近20倍，截至當地時間13日已吞噬超過1萬9153英畝土地，目前火勢完全無法控制。由於火勢逼近園區北側，國家公園管理局已緊急封閉北緣（North Rim）入口，並撤離約500名遊客。

根據美國土地管理局表示，這場「白鼠尾草野火」（White Sage Fire）是在10日傍晚因閃電引燃，起火地點位於亞利桑那州最北端小鎮弗雷多尼亞（Fredonia）附近的雅各湖（Jacob Lake）。

▲大峽谷國家公園附近爆發大規模野火。（圖／達志影像／美聯社）



火勢自最初的1000英畝暴增至近2萬英畝，且擴散速度驚人，使得當局不得不關閉聯邦公共土地並發布撤離令。

大峽谷北緣自11日起關閉，北凱巴布步道（North Kaibab Trail）從曼薩尼塔休息區（Manzanita Rest Area）以北區段也暫時封鎖；多條健行與跑步路線，包括銀橋（Silver Bridge）、河川步道（River Trail）及高原點步道（Plateau Point Trail）也同步封閉。

當地知名百年旅館「雅各湖旅館」（Jacob Lake Inn）同樣身處火線，業主馬歇爾（Melinda Rich Marshall）表示，火勢距離旅館僅剩約3英里，日前已緊急撤離住客與員工，只留下一名看守人員留守，「我們確實有些東西來不及帶走，但最慶幸的是所有人都平安。」

除白鼠尾草野火外，大峽谷國家公園內部也在與另一場「龍布拉沃野火」（Dragon Bravo Fire）對抗。該火災同樣由閃電引起，自7月4日爆發以來已燒毀超過5000英畝，控制率為0%，目前已有兩架直升機投入滅火行動。

美國國家氣象局（National Weather Service）預測，當地13日將迎來高溫天氣，氣溫恐達攝氏32度，伴隨每小時約26公里的強陣風，野火風險仍持續升高。