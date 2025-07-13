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川普關稅一波波　為何美股不跌反漲？專家揭背後「市場心理戰」

▲▼美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲美國總統川普近期頻頻祭出新一波關稅威脅，仍未能動搖華爾街的信心。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近期頻頻祭出新一波關稅威脅，雖讓國際貿易前景更添變數，卻未能動搖華爾街的信心。自4月低點以來，標普500指數已強彈26%，儘管川普貿易政策仍充滿不確定性，但股市走勢卻反向上行，顯示投資人對其政策手法已有「預期心理」。

根據《華盛頓郵報》報導，川普4月初曾高調宣布對等關稅，當時重創市場信心，短短數日市值蒸發約12%。壓力之下，白宮隨即退讓，展開90天談判期。如今隨著談判進入尾聲，川普於7日再次簽署命令，將對等關稅暫緩期延長至8月1日，並陸續致函多國通知新關稅措施，包括對墨西哥與歐盟商品課徵30%關稅。

外界原以為關稅陰霾將重壓市場，但華爾街卻持續上攻，市場分析師普遍認為，投資人相信川普「說得兇、退得快」，最終總會在實施高成本政策前踩煞車。坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）策略顧問柯多克（David Kotok）坦言：「川普常說了又不做，我們不喜歡這樣，但也只能接受。」

投資顧問公司International Capital Strategies主席芮迪克（Douglas Rediker）則指出，川普似乎深信自己擁有「免疫市場懲罰」的能力，因此在關稅政策上展現前所未有的強硬。

雖然市場目前仍相對樂觀，但潛在風險並未解除。高盛（Goldman Sachs）警告，關稅帶來的壓力可能推升全年通膨約一個百分點；雅迪尼研究公司（Yardeni Research Inc.）總裁雅迪尼（Ed Yardeni）更形容當前情勢是「川普與市場之間的瘋狂之舞」，一旦市場意識到貿易戰正實質傷害經濟，川普恐不得不再次讓步。

與此同時，美國經濟表現依舊穩健。5月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，低於川普上任初期的3%；非農就業新增14萬7000人，也替市場注入信心。不過，專家提醒，企業早期囤貨所形成的緩衝只是一時，真正的經濟衝擊可能尚未浮現。

值得注意的是，除了整體關稅政策，川普近期也針對個別產業動手，宣布自8月1日起對進口銅課徵50%關稅，未來還可能加碼藥品與半導體領域，引發產業界關注。

▲▼７／１２版美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀攝）

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