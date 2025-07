伊朗飛彈精準打擊！炸毀卡達美軍基地「圓頂建築」　衛星影像曝光

▲美軍駐卡達的烏代德空軍基地,其圓頂建築遭伊朗發射飛彈擊中。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

伊朗6月23日對美軍駐卡達的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)發動飛彈攻擊,命中基地內一座用於美方安全通訊、外觀為圓頂狀的「雷達天線罩」(radome)建築。雖然美方事先撤離飛機並成功攔截多數飛彈,最終僅有一枚命中目標,但該事件仍引發區域高度關注。美國國防部證實,伊朗攻擊確實造成圓頂毀損。

根據《美聯社》報導,伊朗此次攻擊,被視為報復美國轟炸伊朗3座核設施的行動。伊朗飛彈擊中了圓頂,該建築內安裝一座衛星通訊設備,是美軍在中東地區的重要軍事聯絡中樞。美國五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)證實此事,並表示基地僅受到輕微損害。

衛星影像顯示,圓頂在6月23日清晨仍完好存在,6月25日之後便已消失,並可見周邊建築出現燃燒痕跡。該圓頂設備由美軍第379遠征聯隊於2016年設置,造價約1500萬美元。

Iran Destroyed a US Modernized Enterprise Terminal (MET) radome at Al Udeid Air Base, Qatar, on June 23, 2025, with a precision missile strike. The US & Qatari Patriot systems fired up to 76 interceptors, costing ~$456M, to counter 14-19 Iranian missiles, yet one hit the… pic.twitter.com/2pORi6AQrE