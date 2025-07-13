伊朗飛彈精準打擊！炸毀卡達美軍基地「圓頂建築」　衛星影像曝光

▲美軍駐卡達的烏代德空軍基地，其圓頂建築遭伊朗發射飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗6月23日對美軍駐卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動飛彈攻擊，命中基地內一座用於美方安全通訊、外觀為圓頂狀的「雷達天線罩」（radome）建築。雖然美方事先撤離飛機並成功攔截多數飛彈，最終僅有一枚命中目標，但該事件仍引發區域高度關注。美國國防部證實，伊朗攻擊確實造成圓頂毀損。

根據《美聯社》報導，伊朗此次攻擊，被視為報復美國轟炸伊朗3座核設施的行動。伊朗飛彈擊中了圓頂，該建築內安裝一座衛星通訊設備，是美軍在中東地區的重要軍事聯絡中樞。美國五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）證實此事，並表示基地僅受到輕微損害。

衛星影像顯示，圓頂在6月23日清晨仍完好存在，6月25日之後便已消失，並可見周邊建築出現燃燒痕跡。該圓頂設備由美軍第379遠征聯隊於2016年設置，造價約1500萬美元。

Iran Destroyed a US Modernized Enterprise Terminal (MET) radome at Al Udeid Air Base, Qatar, on June 23, 2025, with a precision missile strike. The US & Qatari Patriot systems fired up to 76 interceptors, costing ~$456M, to counter 14-19 Iranian missiles, yet one hit the… pic.twitter.com/2pORi6AQrE — BZ (@BZKanging) July 11, 2025

美國總統川普指出，伊朗在攻擊前已提前發出通知，使美方與卡達得以及時啟動防空措施，避免人員傷亡。他表示，伊朗共發射14枚飛彈，其中13枚遭攔截，僅1枚「被放行」，方向並不具威脅性。川普形容伊朗的報復為「非常軟弱的反應」。

攻擊事件發生當天，美軍已預先撤離駐機，整體損害有限。川普也曾於5月中造訪該基地，該處同時是美國中央司令部的前進指揮所，具有極高戰略價值。

伊朗方面則宣稱，此次為「具毀滅性與強大威力」的攻擊，甚至聲稱基地已被「摧毀」。伊朗最高領袖哈米尼的顧問、強硬派神職人員阿拉莫洛達（Ahmad Alamolhoda）更表示，基地所有設備皆遭破壞，通訊聯絡完全中斷，不過美方未回應此說法。

此次攻擊與隨後迅速達成的停火協議，被認為是伊朗為結束與以色列持續12天的戰爭所採取的策略行動。白宮方面對五角大廈證實飛彈命中一事未做進一步回應。